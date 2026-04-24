ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Παζάρι στην Ουάσιγκτον μετά τη νέα δολοφονία δημοσιογράφου από το Ισραήλ

Τις σφοδρές αντιδράσεις της λιβανικής ηγεσίας προκάλεσε η ωμή δολοφονία της 42χρονης Λιβανέζας δημοσιογράφου της, και τραυματισμού της συναδέλφου της,από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο χωριό Αλ Τίρι του Νοτίου Λιβάνου το απόγευμα της Τετάρτης 22 Απρίλη. Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού κατάφεραν να απομακρύνουν την Ζ. Φαράζ από το σπίτι που βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός, όχι όμως και την Αμάλ Χαλίλ, καθώς έριξε στο συνεργείο τους προειδοποιητικές βολές...

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, που είναι υπέρ της συνδιαλλαγής με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, με την αυταπάτη πως θα εξασφαλίσουν «ειρήνη» και ασφάλεια, καταδίκασαν τη δολοφονία της δημοσιογράφου ως έγκλημα πολέμου.

Ο Πρόεδρος Αούν σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως «το Ισραήλ σκόπιμα στοχοποιεί δημοσιογράφους, για να αποκρύψει την αλήθεια για τα εγκλήματά του κατά του Λιβάνου». Ο πρωθυπουργός Ν. Σαλάμ σχολίασε παράλληλα ότι «η στοχοποίηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση συνεργείων διάσωσης συνιστά έγκλημα πολέμου». Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως θα καταγγείλει την υπόθεση σε διεθνείς οργανισμούς.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου συνομιλιών με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, δήλωσε πως η κυβέρνησή του δεν θα υπογράψει καμία συμφωνία με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο «που δεν συμπεριλαμβάνει όρο για πλήρη αποχώρηση όλων των ισραηλινών δυνάμεων» από τη λιβανική επικράτεια. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε με μία λεγόμενη νεκρή ζώνη, με ισραηλινή παρουσία εκεί από όπου εκτοπίστηκαν Λιβανέζοι πολίτες και δεν τους επιτρέπουν να επιστρέψουν (...) και να μην μπορούν να ξανακτιστούν οι πόλεις και τα χωριά που βομβαρδίστηκαν», είπε ο Σαλάμ, που είναι από τους πιο φανερούς πολέμιους της Χεζμπολάχ και του Ιράν, επιλέγοντας προ λίγων μηνών να κόψει διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη και να απελάσει τον Ιρανό πρέσβη σαν «ανεπιθύμητο» (ο οποίος ωστόσο, παρ' όλα αυτά, παραμένει στη Βηρυτό).

Στη Βηρυτό χτες πάντως δεκάδες δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε ποικιλόμορφες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την εν ψυχρώ δολοφονία της συναδέλφου τους, Αμάλ Χαλίλ, ζητώντας την τιμωρία του Ισραήλ.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός με τον γνωστό κυνισμό δήλωσε πως «εξετάζει» το «συμβάν», υποστηρίζοντας ωστόσο πως βομβαρδίστηκαν αυτοκίνητα σε περιοχές του αλ Τίρι, επειδή «μετέφεραν τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ και επειδή παραβίασαν τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που αυθαίρετα επέβαλε σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου που υποτίθεται πως «ελέγχει».

Παράλληλα, εξέδωσε «εντολές» πριν τον βομβαρδισμό χωριών του Νοτίου Λιβάνου καλώντας τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ υποτίθεται πως παραμένει σε ισχύ η 10ήμερη εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα της 16ης προς 17η Απρίλη.

Στις 28 Μαρτίου ο ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει σε αεροπορικές επιδρομές άλλους τρεις Λιβανέζους δημοσιογράφους στον Νότιο Λίβανο, με αρκετές λιβανικές και ξένες δημοσιογραφικές ενώσεις να σχολιάζουν πως εάν είχε υποστεί κυρώσεις και συνέπειες το Ισραήλ από τις πρώτες δολοφονίες συναδέλφων τους, θα έμπαινε φρένο στα ισραηλινά εγκλήματα κατά του Τύπου.

Και άλλες δολοφονίες Λιβανέζων πολιτών

Χτες το βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε δύο ένοπλους μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά στην πόλη Αϊνάτα του Νοτίου Λιβάνου και τρεις πολίτες στην πόλη Σουκίν.

Κατά την επίθεση στην πόλη Σουκίν τραυματίστηκαν και δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα παιδί.

Ο δεύτερος γύρος παζαριού Ισραήλ - Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Η δολοφονία της 42χρονης Λιβανέζας δημοσιογράφου από τον ισραηλινό στρατό έγινε ένα 24ωρο πριν την πραγματοποίηση χτες στην Ουάσιγκτον του δεύτερου γύρου άμεσων συνομιλιών ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ισραήλ και Λιβάνου. Αρχικός τόπος της συνάντησης ήταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ωστόσο, χτες βράδυ, η ισραηλινή εφημερίδα «Times of Israel» ανέφερε πως επιλέχθηκε να γίνει η συνάντηση στον Λευκό Οίκο, δίχως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, βασικό αίτημα στις χτεσινές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί μετά τις 23.00 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) από την πλευρά της Βηρυτού ήταν να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις και το πλιάτσικο κτιρίων στον Νότιο Λίβανο από τις ισραηλινές δυνάμεις και να παραταθεί η εύθραυστη «εκεχειρία» για τουλάχιστον έναν μήνα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του είχε ως στόχο τη διευθέτηση διαφορών σε χερσαία σύνορα (μην υπολογίζοντας ως αυθαιρεσία την καταπάτηση λιβανικών εδαφών με τη δημιουργία της αυθαίρετης κίτρινης γραμμής).

Σύμφωνα με πηγές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Ισραήλ εκπροσώπησε (όπως και στον πρώτο γύρο συνομιλιών) ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, και τον Λίβανο όχι η Λιβανέζα πρέσβης Νάντα Χαμαντέχ Μουαουάντ, αλλά ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του Λιβάνου Ζ. Αούν, Σιμόν Καράμ. Κατά πληροφορίες, θα συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισα και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Σαουδάραβας διπλωμάτης στη Βηρυτό

Σε αυτό το φόντο έφτασε χτες στη Βηρυτό για επίσημη επίσκεψη ο πρίγκιπας Γιαζίντ μπιν Φαρχάν, διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Σαουδάραβας διπλωμάτης συναντήθηκε με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν στο Προεδρικό Μέγαρο στη Βηρυτό, όπου ο Λιβανέζος ηγέτης πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, που εξήρε τα «θαρρετά βήματα του Προέδρου Αούν» σε ό,τι αφορά την απόφασή του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε για την αμέριστη υποστήριξή του στη «δέσμευση» του Λιβάνου για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Στη συνέχεια ο Σαουδάραβας διπλωμάτης μετέβη στο κτίριο του κοινοβουλίου, όπου συνάντησε τον πρόεδρο της λιβανικής βουλής, Ναμπίχ Μπέρι.