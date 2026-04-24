ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εδωσε νέα 30ήμερη αναστολή στις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Με τα ζόρια που έχει δημιουργήσει ο βρώμικος πόλεμος των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν και τη δυσλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ, που έχει μειώσει κατά πολύ τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της αναστολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των εξαγωγών πετρελαίου της.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ομιλία του την Τετάρτη σε Επιτροπή της Γερουσίας υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή της κυβέρνησης του Πρόεδρου Ντ. Τραμπ, λέγοντας ότι η αναστολή θα ισχύσει για άλλες 30 μέρες.

Ετσι, μετά την πρώτη αναστολή τους, έως τις 11 Απρίλη, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζουν να τελούν υπό μερική αναστολή για έναν ακόμα μήνα, έως τις 16 Μάη, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πολέμου και το «ράλι» αυξήσεων στην Ενέργεια, το οποίο συμπαραρασύρει και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μόλις δύο μέρες αφού ο Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει τον Τύπο ότι η αρχική αναστολή δεν θα παρατεινόταν.

Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια ακρόασης σε Επιτροπή της Γερουσίας, ο υπουργός εξήγησε ότι «άλλαξε γνώμη» επειδή ήρθαν σε επαφή μαζί του «πάνω από δέκα χώρες, ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες στον κόσμο από ενεργειακή σκοπιά».

Οι επαφές έγιναν στο περιθώριο των συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον (13 - 17 Απρίλη).

Οπως αναμενόταν, η απόφαση καταδικάστηκε από το ουκρανικό καθεστώς και τον Πρόεδρό του, Β. Ζελένσκι, που τη χαρακτήρισε επιπλέον δυνατότητα για τη ρωσική κυβέρνηση να συνεχίσει την χρηματοδότηση του πολέμου κατά της χώρας του.

Πέρα από το ρωσικό πετρέλαιο η αναστολή των κυρώσεων αφορά επίσης το ιρανικό πετρέλαιο που είναι ήδη φορτωμένο σε πλοία, ωστόσο είναι φανερό ότι με τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και τα ρεσάλτα σε πλοία, που συνεχίζονται, αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Ετσι, η επιθετική κλιμάκωση φέρνει και κινήσεις αντιποίνων από το Ιράν.