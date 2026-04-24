ΓΑΛΛΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νέα συμφωνία συνεργασίας κατά των κατατρεγμένων

Καθώς η όξυνση των πολεμικών συγκρούσεων γιγαντώνει τα κύματα των κατατρεγμένων και το «φιλτράρισμά» τους γίνεται όλο και πιο «επιλεκτικό», προκειμένου να γίνονται δεκτοί σε προορισμούς της Ευρώπης, Βρετανία και Γαλλία κατέληξαν σε νέα συμφωνία για την «αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών».

Πρόκειται για συνεργασία «αποτροπής» του διάπλου της θάλασσας της Μάγχης από «παράτυπους μετανάστες», όπως βαφτίζονται οι κατατρεγμένοι από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, παρατείνοντας για τρία ακόμα χρόνια τη συνθήκη του Σάντχερστ, που υπέγραψαν πρώτη φορά το 2018 και μετά ανανέωσαν το 2023.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η παράταση της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη επίλεκτης ομάδας της γαλλικής αστυνομίας στην περιοχή, με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ηλεκτρονικών μέσων για την «καλύτερη πρόληψη των προσπαθειών διάπλου»... Επίσης, κοντά στη (βόρεια, γαλλική πόλη) Δουνκέρκη θα κατασκευαστεί κέντρο διοικητικής κράτησης, όπου θα παραμένουν οι μετανάστες για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή απέλασης, μέχρι να αναχωρήσουν από τη Γαλλία.

Συνολικά, προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 50% (!) οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Χτες αναμενόταν να επισκεφτούν τις γαλλικές ακτές οι υπουργοί Εσωτερικών των δύο χωρών, Λοράν Νουνέζ και Σαμπάνα Μάχμουντ, για να δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες για τις κοινές επιχειρήσεις...