ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Συνεχείς επιθέσεις σε υποδομές, προκλήσεις και απόρριψη εκεχειρίας από την ιρανική πλευρά

Στην έκτη βδομάδα μπήκε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται με συνεχείς βομβαρδισμούς και σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές, και με απειλές και κυνικές προκλήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδροπολλές φορές και με απαράδεκτο υβριστικό περιεχόμενο, την ίδια ώρα που κάτω από τις αντιδράσεις προσπαθεί να παρουσιάσει ...πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Την Κυριακή το βράδυ ο Τραμπ «ανανέωσε» για άλλη μια φορά το τελεσίγραφο έναντι του Ιράν, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας, αργά το βράδυ της Τρίτης ώρα ΗΠΑ), απειλώντας να τινάξει όλους τους σταθμούς Ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν στον αέρα. Σε σχετική του ανάρτηση στο «Truth Social» είπε με το γνωστό υπεροπτικό ύφος του: «Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση. Η Τρίτη θα είναι η "Μέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" και η "Μέρα της Γέφυρας" μαζί, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ».

Οι ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις χαρακτήρισαν το νέο τελεσίγραφο «ανόητο», «απελπισμένο», «νευρικό» και «ανισόρροπο», επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα διστάσουν «ούτε στιγμή» να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, προειδοποίησε: «Αν οι εχθροπραξίες κλιμακωθούν, όλη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για σας. Η ψευδαίσθηση ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα γίνει ο βάλτος μέσα στον οποίο θα βυθιστείτε!».

Πρόταση εκεχειρίας από διαμεσολαβητές

Το ίδιο διάστημα έγινε γνωστό ότι με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων Πακιστάν, Αιγύπτου και Τουρκίας έγινε πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία. Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», η πρόταση δύο σταδίων προβλέπει μεταξύ άλλων εκεχειρία 45 ημερών και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Προβλέπει επίσης ένα περιθώριο 15 έως 20 ημερών για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον πόλεμο στο Ιράν και τον τερματισμό του.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόταση για τελική συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει ιρανικές δεσμεύσεις για μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Στην Τεχεράνη κυβερνητικός αξιωματούχος επανέλαβε και χτες ότι η όποια απάντηση θα δοθεί στη βάση των ιρανικών εθνικών συμφερόντων, υπενθυμίζοντας την απαίτηση για αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν στο Ιράν οι επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ. Το απόγευμα της Δευτέρας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι δόθηκε επίσημα απάντηση 10 σημείων και ότι απορρίπτεται η πρόταση για εκεχειρία, επειδή για το Ιράν στόχος είναι όχι μόνο μια κατάπαυση πυρός αλλά ο οριστικός τερματισμός του πολέμου, η άρση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας και η σύναψη ενός νέου πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ με την επιβολή τελών.

Επίσης έγιναν διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τους ομολόγους του από Γαλλία, Ρωσία και Τουρκία.

Χτες το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού παραδέχτηκε εμμέσως ότι ο αμερικανικός λαός δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο, επανέλαβε πως αν ήταν στο χέρι του θα έκλεβε το πετρέλαιο του Ιράν: «Αν μπορούσα να διαλέξω τι θα μου άρεσε να κάνω; Να πάρω το πετρέλαιο! Γιατί υπάρχει εκεί για να παρθεί, και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Δυστυχώς, ο αμερικανικός λαός θα ήθελε να μας δει να επιστρέφουμε στην πατρίδα». Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών, γιατί ο μοναδικός που μπορεί να την επιβάλει είναι ο ίδιος...

Συνέχιση αεροπορικών βομβαρδισμών σε υποδομές, πανεπιστήμιο και πυρηνικό σταθμό

Οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ σε μη στρατιωτικούς στόχους εντείνονται. Μεταξύ άλλων στο στόχαστρο των επιθέσεών τους μπήκαν χτες το ονομαστό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ της Τεχεράνης (γνωστό και ως το «ιρανικό ΜΙΤ») και το μεγαλύτερο ιρανικό πετροχημικό εργοστάσιο, στο νότιο Παρς. Την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του πετροχημικού εργοστασίου Marvdasht στην περιοχή Ασαλουγέχ (που θεωρείται το μεγαλύτερο στο Ιράν) ανέλαβε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ι. Κατς. Ο ίδιος ανέλαβε έπειτα και την ευθύνη εξόντωσης του αρχηγού Πληροφοριών των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», αντιστράτηγου Ματζίντ Χαντεμί, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε και η δολοφονία του αρχηγού της Δύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων Κουντς των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», Ασγάρ Μπαγκερί.

Επιπλέον, το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του διεθνούς αεροδρομίου «Κασέμ Σολεϊμανί» στο νοτιοδυτικό Ιράν και χτες άλλων 3 αεροδρομίων σε Μπαχράμ, Μεχραμπάτ και Αζμαγιέχ.

Ακόμα, για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου βομβαρδίστηκε ο πυρηνικός σταθμός στο Μπουσέρ. Η εξέλιξη κινητοποίησε άμεσα τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Α. Αραγτσί, ο οποίος έστειλε επιστολή στον γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες προειδοποιώντας για κίνδυνο έκλυσης ραδιενέργειας από τον βομβαρδισμό πυρηνικών σταθμών.

Ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί κάλεσε τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι, να καταδικάσει τη νέα επίθεση και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι με την «απραξία» και «αφωνία» της Υπηρεσίας ενθαρρύνεται η κλιμάκωση τέτοιων επικίνδυνων επιθέσεων. Οπως εξήγησε, οι «απλές εκφράσεις ανησυχίας» του Γκρόσι για τα χτυπήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις συνιστούν «σαφή συνενοχή» και «ενθαρρύνουν νέες επιθέσεις». Προειδοποίησε ακόμα ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Γκρόσι για την αδράνειά του.

Μετά από ώρες ο Γκρόσι εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ζητώντας «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση».

Αργότερα χτες οι Ιρανοί υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι δική τους στρατιωτική επιχείρηση ανάγκασε το αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «USS Tripoli» (κλάσης LHA-7) να υποχωρήσει προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Προπαγάνδα με τη ...διάσωση πιλότου

Η υπόθεση της κατάρριψης του αμερικανικού μαχητικού F-15E και ενός πολεμικού αεροσκάφους A-10 την Παρασκευή, που έδειξε πόσο απάτη ήταν ότι έχει καταστραφεί η ιρανική αεράμυνα, και κυρίως η επακόλουθη διάσωση του δεύτερου πιλότου, έχει εξελιχθεί στην κορωνίδα της προπαγάνδας των ΗΠΑ και όλων των φερέφωνών τους (συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής ΕΡΤ), προκειμένου από κάπου να πιαστούν για τα ζόρια που βρίσκουν στον πόλεμο.

Τη Δευτέρα το βράδυ, σε συνέντευξη Τύπου το επιτελείο των ΗΠΑ (Πρόεδρος, επιτελάρχης της CIA, υπουργός Πολέμου) πούλησαν αυτήν την προπαγάνδα ως ...ταινία του Χόλιγουντ, για τις «μοναδικές δυνατότητες» του στρατού και της CIA, σε «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Ιστορία των ΗΠΑ» ...για να μη μείνει κανένας πίσω. Βέβαια αυτός ο κανένας, δηλαδή ο πιλότος των ΗΠΑ, είχε προηγουμένως σκορπίσει τον θάνατο και την καταστροφή σε άλλη μια χώρα, γιατί έτσι διατάχτηκε για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα για να προωθήσει τα συμφέροντά της και να ελέγξει ενεργειακές πηγές, δρόμους μεταφοράς και αγορές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ιστορική», γιατί έστειλαν 200 στρατιώτες, πάνω από 170 αεροσκάφη (ανάμεσα στα οποία 64 μαχητικά τζετ και 4 βομβαρδιστικά), 48 τάνκερ ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης, και παραδέχτηκε ότι κάποια από τα αμερικανικά ελικόπτερα δέχτηκαν «πάρα πολλές σφαίρες», γιατί πετούσαν σε χαμηλό ύψος, και ότι κάποια άλλα παλιά C-130 δεν μπορούσαν να απογειωθούν, λόγω της κατάστασης του εδάφους, και εξουδετερώθηκαν για να μην πέσουν σε εχθρικά χέρια. Ακόμα, άφησε σαφείς αιχμές εναντίον Αμερικανών δημοσιογράφων και ΜΜΕ που διέρρευσαν αρχικά την είδηση της συντριβής του αμερικανικού μαχητικού, και ότι αγνοούνταν η τύχη ενός πιλότου, λέγοντας πως κάποιος «διέρρευσε την πληροφορία ότι σώσαμε τον ένα πιλότο και ψάχνουμε τον δεύτερο. Ετσι το έμαθαν οι Ιρανοί. Εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία και εξαιτίας του κινδύνευσαν πολλοί στρατιωτικοί».

Οι Ιρανοί έδωσαν άλλη διάσταση στην υπόθεση του αγνοούμενου πιλότου. Τον είχαν επικηρύξει, και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εμπραχίμ Μπακαεΐ ανακοίνωσε πως οι ιρανικές δυνάμεις χτύπησαν παράλληλα 2 αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και ισάριθμα στρατιωτικά ελικόπτερα «Black Hawk», «καταστρέφοντάς τα». Ανέφερε επίσης ότι στη νότια επαρχία Ισφαχάν ο ιρανικός στρατός κατέρριψε ένα ισραηλινό drone «Hermes-900» και ένα αμερικανικό MQ-9.

Επιπλέον, το Σάββατο το βράδυ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ έκαναν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές (Chaharma Hal και Bakhtiari, Kohgilugeh και Boyer Ahmad, Ισφαχάν) και ότι σε συγκρούσεις που έγιναν στο νοτιοδυτικό Ιράν σκοτώθηκαν 5 άτομα, χωρίς να διευκρινίσει την ιδιότητά τους.

Ακόμα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Ε. Ζολφαγαρί, αμφισβήτησε ότι αυτές οι αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν σκοπό τη διάσωση του πιλότου, μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο να επιδίωκαν την κλοπή του (άνω των 400 κιλών) ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο ίδιος, αναφερόμενος στη συνέχεια στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, πρόσθεσε: «Ο αδαής Πρόεδρος, παγιδευμένος στον βάλτο του πολέμου και της επίθεσης που μόνος του ξεκίνησε, άρχισε να συνειδητοποιεί πως οποιαδήποτε επίθεση, χερσαία επιχείρηση ή διείσδυση, θα καταλήξει σε αποφασιστική και ατιμωτική ήττα».