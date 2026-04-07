ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Ιρανικά αντίποινα σε πολλές κατευθύνσεις

Πλοία εκτός των αμερικανο-ισραηλινών συμφερόντων διέρχονται με την άδεια του Ιράν από τα Στενά του Ορμούζ

Στόχος εκτεταμένων ιρανικών αντιποίνων μετά το σφοδρό σφυροκόπημα υποδομών από Αμερικανούς και Ισραηλινούς έγιναν το τελευταίο τριήμερο αντιαεροπορικά συστήματα, στρατιωτικές βάσεις, αμερικανικές τεχνολογικές και άλλες εγκαταστάσεις χωρών του Περσικού Κόλπου. Οι ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις έδειξαν με αυτόν τον τρόπο τα σημαντικά αποθέματα πυραύλων και drones που διαθέτουν, διαψεύδοντας έμπρακτα ΗΠΑ και Ισραήλ, που θεωρούσαν τα ιρανικά πυρομαχικά «εξαντλημένα».

Ιδιαίτερα εκτενείς ήταν οι ιρανικές στοχεύσεις σε αμερικανικές βάσεις μεταξύ άλλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Θραύσματα από αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones προκάλεσαν ζημιές ή πυρκαγιές μεταξύ άλλων σε κατοικημένες περιοχές, βιομηχανίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την Κυριακή το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 4 πυραύλους Κρουζ στο Κουβέιτ, 2 στο Κατάρ και από έναν σε ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις αυτές έκαναν ορισμένους να διακρίνουν το ενδεχόμενο αλλαγής τακτικής από την πλευρά των ιρανικών επιθέσεων.

Παράλληλα, στη Σαουδική Αραβία οι αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν χτες την κύρια περιοχή της πρωτεύουσας Ριάντ όπου έχουν την έδρα τους μεγάλες τράπεζες και εταιρείες, ζητώντας από το προσωπικό τους να μείνει εκτός γραφείων για να μην υποστεί τις συνέπειες ιρανικών επιθέσεων.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι χτες δέχτηκε περισσότερες επιθέσεις με drones και ότι όλες αναχαιτίστηκαν «επιτυχώς».

Στο Κουβέιτ, εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας ανακοίνωσε ότι από θραύσματα αναχαίτισης πυραύλων τραυματίστηκαν αρκετά άτομα στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου. Ανακοινώθηκε επίσης πως μέσα στο τελευταίο 24ωρο αναχαιτίστηκαν 14 βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και 16 drones.

Στα ΗΑΕ ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν 12 βαλλιστικοί πύραυλοι, 2 πύραυλοι Κρουζ και 19 drones, τραυματίζοντας 4 άτομα.

Στο Ερμπίλ του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ ανακοινώθηκε χτες ότι αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 4 drones.

Στο στόχαστρο του Ιράν αλλά και της Χεζμπολάχ μπαίνουν και στόχοι στο Ισραήλ, εργοστάσια, εγκαταστάσεις, ενώ από ιρανικούς πυραύλους διασποράς που είτε διαπερνούν τον ισραηλινό στόλο είτε πέφτουν θραύσματα μετά από αναχαιτίσεις υπάρχουν και θύματα άμαχοι, όπως συνέβη στην πόλη της Χάιφα, με 4 νεκρούς σε κτίριο που χτυπήθηκε.

Αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ

Το ίδιο διάστημα καταγράφονται έντονη διπλωματική κινητικότητα και σταδιακή αύξηση της κίνησης εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σε συνεννόηση υπουργείων Εξωτερικών μιας σειράς χωρών με το Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο πέρασαν με ασφάλεια από τα Στενά τουλάχιστον 21 πλοία, καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις που εξαρτούν την ενεργειακή τους επάρκεια από εισαγωγές Ενέργειας διαπραγματεύονται για να πετύχουν την ασφαλή διέλευση σε πλοία, φορτία και πληρώματα από τον Περσικό Κόλπο, ενισχύοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης στο πέρασμα.

Σύμφωνα με το «Bloomberg», πρόκειται για το υψηλότερο σύνολο διελεύσεων σε διάστημα 2 ημερών από τις αρχές Μάρτη, όταν η κίνηση βρισκόταν σε πτώση. Από αυτά τα 21 πλοία τα 13 κατευθύνθηκαν προς την Αραβική Θάλασσα.

Αν και ο αριθμός των πλοίων παραμένει ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, ότανχχχ διέρχονταν καθημερινά περίπου 135 πλοία, όλο και περισσότερες χώρες εξασφαλίζουν τη διέλευση. Την περασμένη βδομάδα 2 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέονται με την Κίνα πραγματοποίησαν τη διέλευση στη δεύτερη προσπάθειά τους, ενώ πέρασαν επίσης 2 πλοία που συνδέονται με την Ιαπωνία.

Πλοία που συνδέονται με την Ινδία, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ταϊλάνδη επίσης έχουν πραγματοποιήσει διελεύσεις. Τα περισσότερα πλοία που πήραν άδεια φαίνεται να ακολουθούν μια διαδρομή που υποδεικνύεται από την Τεχεράνη και να κινούνται κοντά στις ακτές του Ιράν.

Σε αυτό το φόντο, το Ιράν εντείνει τις διαβουλεύσεις με το σουλτανάτο του Ομάν για να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα από τα τέλη διέλευσης.

8 χώρες συμφωνούν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου

Το ίδιο διάστημα, με βάση πηγές που επικαλέστηκε το «Bloomberg» μέλη του OΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν τα ποσοστά παραγωγής πετρελαίου για τον Μάη, σε μία περισσότερο συμβολική κίνηση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παραγωγή και τις αποστολές από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της συμμαχίας.

Οι βασικοί παραγωγοί, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους κατά περίπου 206.000 βαρέλια ημερησίως, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Κυριακή.

Στις ΗΠΑ, πάντως, στέλεχος του ομοσπονδιακού υπουργείου Ενέργειας διέψευσε ότι γίνονται συνομιλίες για την αποδέσμευση επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, ώστε να πέσουν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

Από την άλλη, αυτό δεν το έχει απορρίψει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας νέας συντονισμένης αποδέσμευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην προσφορά που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν, αφού τον Μάρτη τα μέλη του συμφώνησαν σε μια αποδέσμευση - ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα.