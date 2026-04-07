ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αδεια από τον στρατό για παραμονή στο εξωτερικό πάνω από τρεις μήνες

Οι νέοι άντρες θα δηλώνουν στις αρχές την απουσία τους για να υπάρχει ένα «σύστημα στρατιωτικής καταγραφής»

Αδεια από τις αρχές θα χρειάζονται οι Γερμανοί άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών για παραμονή στο εξωτερικό που ξεπερνά τους τρεις μήνες, βάσει του νέου νόμου «για τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής θητείας», διάταξη που έφερε στο προσκήνιο δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau.

Η νέα νομοθεσία υποτίθεται ότι διατηρεί σε «εθελοντική» βάση τη στρατιωτική θητεία, ενώ στην πραγματικότητα επαναφέρει την υποχρεωτικότητα «από την πίσω πόρτα», καθώς η Γερμανία επανεξοπλίζεται με ραγδαίο ρυθμό και προετοιμάζεται για ευρύτερη πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία εξαίρεσε τις περισσότερες «αμυντικές» δαπάνες από το «φρένο χρέους» της χώρας και έχει προϋπολογίσει πάνω από 500 δισ. ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ 2025 και 2029.

Οπως διακηρύσσει το Βερολίνο ήδη από το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο γερμανικός στρατός θα γίνει ο μεγαλύτερος και ο ισχυρότερος της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Αμυνας, οι άνδρες άνω των 17 ετών οφείλουν να ζητούν εκ των προτέρων άδεια για παραμονή στο εξωτερικό άνω των τριών μηνών. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι άδειες θα εγκρίνονται κατά κανόνα, ενώ παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί η διάταξη σε περίπτωση παραβίασης.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του υπουργείου Αμυνας είναι αφενός μια καταγραφή - το «φακέλωμα» - των νέων αντρών και ο έλεγχος του αριθμού όσων βρίσκονται στο εξωτερικό, αφετέρου η εξοικείωση με την πολεμική προετοιμασία και το ενδεχόμενο γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Οπως επισημαίνει το υπουργείο, στόχος είναι να διασφαλιστεί «ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα στρατιωτικής καταγραφής», ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι γνωστό ποιοι πολίτες βρίσκονται στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέχρι πρόσφατα, η υποχρέωση δήλωσης παραμονής στο εξωτερικό ίσχυε μόνο σε περίπτωση «επιστράτευσης ή εθνικής άμυνας». Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρχε και κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Ψυχρού Πολέμου», χωρίς όμως πρακτική εφαρμογή.

Η Γερμανία προχωρά παράλληλα στην ενίσχυση των Ενόπλων της Δυνάμεων, με στόχο την αύξηση του προσωπικού από περίπου 180.000 εν ενεργεία στρατιώτες και λιγότερους από 50.000 εφέδρους σε 260.000 και 200.000 αντίστοιχα μέχρι το 2035. Από τον Γενάρη όλοι οι 18χρονοι λαμβάνουν ερωτηματολόγιο για πιθανή ένταξη στον στρατό, ενώ από τον Ιούλη του 2027 θα υποβάλλονται και σε αξιολόγηση φυσικής κατάστασης.

Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας εφόσον «επιδεινωθεί η κατάσταση ασφάλειας» ή δεν υπάρξει επαρκής ανταπόκριση ...εθελοντών.