ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέα σφαγή εκτοπισμένων στην κεντρική Γάζα

Οι καθημερινές σφαγές και η τρομοκράτηση του παλαιστινιακού λαού σε Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Οχθη συνεχίζονται ανεμπόδιστα.

Χτες το απόγευμα ισραηλινά drones πραγματοποίησαν εν ψυχρώ επίθεση σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Αλ Μαγκάζι της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων, ανάμεσά τους και μικρών παιδιών.

Στον παράκτιο καταυλισμό Αλ Μαουάσι, την Κυριακή πλήθος εκτοπισμένων διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις καθαρού νερού και επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, αλλά και για τις άθλιες συνθήκες επιβίωσης που αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 3 χρόνια.

Με τις επιθέσεις αυτές ο νέος συνολικός επίσημος απολογισμός θυμάτων έφτασε τους 72.302 νεκρούς και τους 172.090 τραυματίες.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έκανε χτες νέα προκλητική εμφάνιση στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχοντας στο πλευρό του αρκετούς Εβραίους εποίκους. Η εμφάνισή του προκάλεσε την εύλογη αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής και της Ιορδανίας, που έχει ρόλο «κηδεμόνα» των ιερών τόπων Μουσουλμάνων και Χριστιανών, καθώς οι κατοχικές αρχές έχουν απαγορεύσει εδώ και 39 μέρες την είσοδο μουσουλμάνων προσκυνητών στο τέμενος Αλ Ακσα.