ΤΟΥΡΚΙΑ

«Νέα βήματα» συνεργασίας με την Ουκρανία, ειδικά σε Ασφάλεια και Ενέργεια

Αφθονα σχέδια για τη σταθερή επέκταση των δεσμών Ουκρανίας - Τουρκίας αναδεικνύει η νέα επίσημη συνάντηση που είχε ομε τονστην Αγκυρα, με τον οποίο συμφώνησε για «νέα βήματα» στη συνεργασία ειδικά στην Ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού επανέλαβε την ετοιμότητα της χώρας του για διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε ότι η Αγκυρα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και σε αυτήν του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο δε Ζελένσκι - που μίλησε για «σημαντικές» και «ουσιαστικές συνομιλίες - είπε ότι «εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη μας, καθώς και στη Μέση Ανατολή». Ξεχωρίζοντας δε ως τομέα διμερούς συντονισμού αυτόν της πολεμικής βιομηχανίας, εξήγησε ότι ως Ουκρανία «μπορούμε να υποστηρίξουμε την Τουρκία» ειδικά σε «τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία». Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να άρουν όλα τα εμπόδια στην ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, ενώ «ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία» και «συζήτησαν πρακτικά βήματα για την υλοποίηση κοινών έργων για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου, καθώς και ευκαιρίες για κοινή ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Σημειωτέον, στην Τουρκία είχε προγραμματιστεί και φτάσει και ο διευθύνων σύμβουλος της «Naftogaz», Sergii Koretskyi, ώστε να συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Alparslan Bayraktar.

Ενδεικτική της ενίσχυσης της ευρύτερης τουρκο-ουκρανικής συνεργασίας για την Ασφάλεια είναι και η παρουσία του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, σε συνάντηση που είχε ο Ζελένσκι στη Δαμασκό με τον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αλ Τζολάνι. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, η συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ασχολήθηκε με περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, την πορεία ανοικοδόμησης της Συρίας και ισχυροποίησης των κρατικών της θεσμών.

Οπως είπε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σίμπιχα, οι τρεις πλευρές «συμφωνήσαμε ότι η σημερινή ιστορική επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι στη Συρία και οι συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Συρίας Σαράα αποτελούν ορόσημο και για τις τρεις χώρες». Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι στη συνάντηση με τον Αλ Τζολάνι δόθηκε «ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της Ουκρανίας ως αξιόπιστου προμηθευτή τροφίμων και στις κοινές ευκαιρίες για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή».

Γκιουλέρ: «Δεν θα μείνει αναπάντητη καμία απειλή»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ μιλώντας σε ιταλικά ΜΜΕ δήλωσε ότι «αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να αποκτήσει η περιοχή μεγαλύτερη σταθερότητα και να εδραιωθούν ισχυρότεροι διάλογοι και σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό». Υποστήριξε δε ότι η χώρα του μπορεί να διαδραματίσει «εξισορροπητικό και εποικοδομητικό ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο», καθώς «λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική μας θέση, στοχεύουμε σε μια ζώνη ασφαλείας και ένα σταθερό περιβάλλον γύρω μας, συμβάλλοντας στη διεθνή ειρήνη (...) Η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες που μπορούν να συμμετάσχουν σε διάλογο με περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις».

Υπογράμμισε ακόμα ότι «η Τουρκία δεν θα αφήσει καμία απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειάς της ή των πολιτών της αναπάντητη» και ότι «είναι αρκετά ισχυρή για να εξουδετερώσει κάθε απειλή που στρέφεται εναντίον της», υπερθεματίζοντας μάλιστα για τις στρατιωτικές δραστηριότητες εκτός συνόρων, τις οποίες - όπως είπε - υπαγορεύουν οι ανάγκες ασφαλείας και οι στρατηγικές ανάγκες της χώρας. Επανέλαβε δε ότι η στρατιωτική δύναμη που έστειλαν χώρες της ΕΕ στην Κύπρο «κλιμακώνει την ένταση», καθώς και ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια του ψευδοκράτους και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.