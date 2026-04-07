Παρεμβάσεις ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και την ενεργή εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν καταδικάζουν με αποφάσεις τουςπου ταυτόχρονα αντιτάσσονται στην εμπλοκή των πανεπιστημίων στην πολεμική οικονομία και καλούν σε ανάλογες δράσεις.

Ο Ενιαίος Σύλλογος ΔΕΠ ΑΠΘ απαιτεί την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο και καταγγέλλει κάθε είδους συμμετοχή των πανεπιστημίων στην πολεμική οικονομία που μπορεί να μετατρέψει τη χώρα και τα πανεπιστήμια σε στόχους αντιποίνων. «Η επίθεση στο Ινστιτούτο Weizmann ως αντίποινα στην επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο και η δολοφονία των συναδέλφων μας καθηγητών Χουσεϊν Μπάζι και Μορτάντα Σρουρ στη Βηρυτό είναι αποκαλυπτικές όσον αφορά τις συνέπειες της εμπλοκής των πανεπιστημίων στον πόλεμο», τονίζει ο ΕΣΔΕΠ, που το επόμενο διάστημα θα οργανώσει ημερίδα ενάντια στον πόλεμο.

«Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν φέρνει πιο κοντά την προοπτική ενός γενικευμένου πολέμου», δηλώνει σε αντίστοιχη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καλεί σε συμμετοχή σε εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, διεκδικώντας μεταξύ άλλων «να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Κούβας, της Βενεζουέλας, σε κάθε λαό που είναι θύμα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας».

Επίσης, το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών επισημαίνει τους κινδύνους για τον λαό από την εμπλοκή της χώρας μας και ενώνει τη φωνή του «με όλες τις φιλειρηνικές φωνές του κόσμου ζητώντας να σταματήσει αμέσως η επιθετική δραστηριότητα των ΗΠΑ - Ισραήλ και η ανθρωποσφαγή».

Στο μεταξύ, μαχητική παρέμβαση πραγματοποίησαν οι εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στο ΕΜΠ, ξαναγράφοντας στις πύλες του συγκροτήματος της Πατησίων τα ιστορικά συνθήματα και κρεμώντας πανό με μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή του Πολυτεχνείου στην έρευνα για το ΝΑΤΟ: «Ο,τι γράφτηκε με αίμα δεν σβήνει με μελάνι... - Εξω το ΝΑΤΟ από το ΕΜΠ».

Πληρωμένη απάντηση δίνει και η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών στο ΝΑΤΟ, που καλεί Ελληνες φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Αρχηγείο του στις Βρυξέλλες.

Οπως τονίζει το ΜΑΣ, «οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ελλάδας ξέρουμε καλά τι σημαίνει ΝΑΤΟ και δεν θα δεχτούμε να μπούμε στην υπηρεσία των δολοφόνων!» και σημειώνει ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, με κυβερνητική δηλαδή παρέμβαση, ότι απαγορεύεται να αμφισβητείται η έρευνα για το ΝΑΤΟ!

Αυτή η πολεμική έρευνα είναι που "ρουφά" κρίσιμους πόρους από την ήδη πετσοκομμένη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μας, που στραγγαλίζει την έρευνα για κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Εμείς σπουδάζουμε για να αξιοποιείται η γνώση, η έρευνα και η επιστήμη μας, για βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού, όχι για να γίνουμε συνένοχοι στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, ούτε για να φτιάξουμε την εικόνα των φονιάδων. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στον φόνο!

Μέσα από τον συλλογικό οργανωμένο αγώνα μας, μέσα από τους Φοιτητικούς μας Συλλόγους έχουμε καταφέρει να βάλουμε εμπόδια στη μετατροπή των πανεπιστημίων μας σε πολεμικά εργαστήρια, όπως στο ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το Πάντειο και αλλού. Ούτε ένας φοιτητής στο άθλιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Αλληλεγγύη στους λαούς!».