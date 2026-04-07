ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ

Καταγγέλλουν τις απαράδεκτες ποινές σε στρατευμένους συναδέλφους τους

Συνεχίζουν να φτάνουν στον «Ριζοσπάστη» επιστολές φαντάρων, με τις οποίες καταγγέλλουν τις ποινές σε βάρος συναδέλφων τους επειδή παλεύουν μαζί με όλο τον λαό ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

«Καταδικάζω τις άδικες ποινές που επιβλήθηκαν στους συναδέλφους Τζούδα Παναγιώτη (Δόκιμο Εφεδρο Αξιωματικό) και στον Κακανά Κώστα (φαντάρο των Ειδικών Δυνάμεων) επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο συμμετέχοντας μαζί με τους εργαζόμενους, τον λαό και τους φορείς τους σε αντιπολεμικά συλλαλητήρια. Επραξαν το αυτονόητο και καμία ποινή δεν μπορεί να μετριάσει την ανησυχία και την εναντίωση των φαντάρων αλλά και των αξιωματικών και υπαξιωματικών στην εμπλοκή της χώρας μας και των ενόπλων δυνάμεων» γράφει μεταξύ άλλων ο Στρατιώτης (ΤΘ) Τσούνης Ρήγας (79 ΕΑΡΜΕΘ, Σάμος).

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τρομοκρατήσει τους νέους στρατευμένους. Σαν φαντάρος που μου έχει επιβληθεί αντίστοιχη ποινή, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να καταγγείλω αυτήν την απόφαση και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους συναδέλφους μου. Οι φαντάροι έχουμε κάθε δικαίωμα να εναντιωνόμαστε στον πόλεμο», αναφέρει ο Στρατιώτης (ΠΖ) Παπαγεωργίου Μάνος (239 Μ/Κ ΤΕ Μυτιληνιοί, Σάμος).

«Για εμένα είναι χρέος κάθε συνειδητού ανθρώπου να παλεύει έμπρακτα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας και του λαού της. Τώρα, μπροστά σε όλα αυτά, είναι η ώρα συγκρότησης επιτροπών από τους νέους στρατευμένους, για να διεκδικήσουμε ενάντια σε ό,τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης», σημειώνει ο Στρατιώτης (ΥΓ) Κωνσταντινίδης Μάριος (ΚΕΕΜ Σπάρτης).

«Οι στρατιώτες, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί οφείλουμε να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Εμπνεόμαστε από τη στάση των συναδέλφων που βγήκαν θαρρετά να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Με τη συγκρότηση επιτροπών στρατευμένων απαιτούμε: Να μην αξιοποιούνται τα εδάφη της χώρας μας ως ορμητήριο για το σφάγιασμα άλλων λαών. Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις. Να μην πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας από τις τσέπες μας τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου», γράφει ο ΔΝΕΑΣ (ΔΒ-ΗΠ) Κουνάβης Ανδρέας (Σύνταγμα ΕΛΔΥΚ).

«Η στάση των συναδέλφων μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο! Να παρθούν πίσω οι ποινές», αναφέρει ο Στρατιώτης (ΠΖ) Παρασκευόπουλος Κυριάκος (1ο Μ/Κ Τάγμα Πεζικού) και ο συνάδελφός του Δεκανέας (ΠΖ) Διονυσίου Ιωάννης (2ο Μ/Κ ΤΠ ΕΛΔΥΚ) σημειώνει: «Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους. Ο λαός μας δεν συμφωνεί να βλέπει την Ελλάδα να συμμετέχει "με τα μπούνια" σε έναν πόλεμο απλά και μόνο για να εξασφαλίσει η αστική τάξη της χώρας μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία».