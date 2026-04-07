ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Κομισιόν προειδοποιεί για ... δημοσιονομική κρίση

Αν οι κυβερνήσεις το «παρακάνουν» με τα μέτρα στήριξης στην Ενέργεια

Αξιωματούχοι των Βρυξελλών καλούν τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αποφύγουν την ...υπερβολική στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών για το άλμα των τιμών στην Ενέργεια, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε «δημοσιονομική κρίση».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι «Financial Times», η Κομισιόν - σε συζητήσεις με κράτη-μέλη της ΕΕ - επιμένει ότι τα προτεινόμενα μέτρα για επιδοτήσεις Ενέργειας, μειώσεις φόρων και ανώτατα όρια τιμών πρέπει να είναι περιορισμένα σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής, καθώς οι Βρυξέλλες θέλουν να αποφύγουν μία επανάληψη της ενεργειακής κρίσης του 2022, η οποία τροφοδότησε τον «ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και τα διογκούμενα ελλείμματα».

«Πρόκειται για μία ενιαία προσπάθεια της Επιτροπής», δήλωσε στους FT ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, την ώρα που οι κυβερνήσεις της ΕΕ επιδοτούν με δισ. ευρώ τις πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ για τις λαϊκές οικογένειες προβλέπονται ψίχουλα και μάλιστα μόνο για όσες βρίσκονται στα όρια τις φτώχειας.

Από τις επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές στις βιομηχανίες, από τον ανταγωνισμό και το ατέρμονο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους προκαλούνται τα ελλείμματα και ο πληθωρισμός.

Ωστόσο η Κομισιόν καλεί τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν «τα εργαλεία» ...«εντός του δημοσιονομικού χώρου που έχουν», σημείωσε ο Γιόργκενσεν.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δυστυχώς έχει τεράστιο κίνδυνο να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις», υπογράμμισε.

Ιταλία: Περιορισμοί καυσίμων σε τέσσερα αεροδρόμια

Περιορισμοί στην προμήθεια καυσίμων για τα αεροπλάνα εφαρμόζονται σε 4 αεροδρόμια της Ιταλίας. Οι περιορισμοί θα ισχύουν στα αεροδρόμια της Μπολόνια, του Μιλάνου Λινάτε, του Τρεβίζο και της Βενετίας έως τις 9 Απρίλη.

Η Air BP Italia, ένας από τους κύριους φορείς εκμετάλλευσης καυσίμων, εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο προς τις αεροπορικές εταιρείες ενημερώνοντάς τες για τους περιορισμούς, αναφέρουν δημοσιεύματα ιταλικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας ENAC, ο περιορισμός προέρχεται από την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω Πάσχα και όχι από τον τρέχοντα αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, αλλά προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη διακοπή των διαδρομών των δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις αργότερα την άνοιξη.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διατηρήσει μέχρι στιγμής τα ιταλικά τους δρομολόγια ανέπαφα, αλλά αρκετές ενεργοποιούν σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως η μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα από εσωτερικές αποθήκες, η λήψη επιπλέον καυσίμων σε εισερχόμενους τομείς ή ο προληπτικός περιορισμός των φορτίων επιβατών για να παραμείνουν εντός των ορίων βάρους.