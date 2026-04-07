ΣΕΡΒΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Βρέθηκαν εκρηκτικά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό αέριο

Ενώ τα ουκρανικά πλήγματα σε υποδομές πετρελαίου πλήττουν την παραγωγική και εξαγωγική δυνατότητα της Μόσχας

Russian Defense Ministry Press

Σε ένα περιστατικό πιθανού «υβριδικού πολέμου» με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, στη Σερβία εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη κοντά σε αγωγό, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο προς στην Ουγγαρία.

«Βρέθηκαν δύο σάκοι με εκρηκτική ύλη μεγάλης καταστροφικής ισχύος και πυροκροτητές, 15 χλμ. μακριά από τα σύνορα με την Ουγγαρία και πολύ κοντά σε υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου», δήλωσε την Κυριακή ο Σέρβος Πρόεδρος Αλ. Βούτσιτς.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν συγκάλεσε προχθές έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Αμυνας, και στη συνέχεια έκανε λόγο για «επιχείρηση σαμποτάζ» στη Βοϊβοντίνα της Σερβίας και φαινομενικά τη συνέδεσαν με την Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, «εργαζόταν εδώ και χρόνια για να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική Ενέργεια» και αποτελούσε «άμεση απειλή για την Ουγγαρία», αν και δεν κατηγόρησε επίσημα το Κίεβο.

Ο αποκαλούμενος «Βαλκανικός αγωγός», μέσω Βουλγαρίας, μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Σερβία και την Ουγγαρία. Ο αγωγός αυτός αποτελεί την κυριότερη οδό προμήθειας αερίου για τη Σερβία αλλά και για την Ουγγαρία, μιας και διακόπηκε η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, μετά και τις ζημιές στον αγωγό Ντρούζμπα.

«Μόλις τελείωσα τη συνομιλία μου με τον (σ.σ. Ούγγρο πρωθυπουργό) Β. Ορμπαν. Είναι προφανές ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν θα μας αφήσει ήσυχους», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βούτσιτς επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών στον εντοπισμό των εκρηκτικών.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη καταληκτικά αποδεικτικά στοιχεία, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αποδείξεις ότι η Ουκρανία είχε τοποθετήσει τα εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά στον αγωγό αερίου στη Σερβία που μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ουγγαρία, σχολίασε το Κρεμλίνο.

«Η κατάσταση είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνη. Πρόκειται για μια ενεργειακή αρτηρία κρίσιμης σημασίας, η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή κάτω από πολύ ισχυρή πίεση. Και πριν από αυτό, όπως ξέρουμε το καθεστώς του Κιέβου είχε εμπλακεί ευθέως σε τέτοιες πράξεις δολιοφθοράς ενεργειακών υποδομών κρίσιμης σημασίας», σημείωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ.

«Ελπίζουμε επίσης ότι, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες που ο Ζελένσκι είχε στην Αγκυρα, ενημερώθηκε ότι τέτοιες επιθετικές ενέργειες εναντίον των υποδομών των αγωγών South Stream και Blue Stream είναι απαράδεκτες», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ουκρανικές επιθέσεις πλήττουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Εξάλλου ο ενεργειακός πόλεμος έχει μεταφερθεί τον τελευταίο χρόνο στο πεδίο και καθημερινά είναι πλέον τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, «εστιάζοντας σε ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας και τις πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή του Λένινγκραντ, κρίσιμες για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου».

Μια επίθεση που έγινε στο Πριμόρσκ τη νύχτα της 4ης προς 5η Απρίλη ήταν η τρίτη εναντίον του λιμανιού μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, αναφέρει το ISW. Αγωγός πετρελαίου κοντά στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας, στη Βαλτική στα σύνορα με τη Φινλανδία, υπέστη ζημιές έπειτα από drones.

Επιπλέον οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez στο Kstovo, στην περιφέρεια Nizhny Novgorod (περίπου 1.000 χλμ. από το Πριμόρσκ) κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Sheskharis στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας την Κυριακή το βράδυ. Το Νοβοροσίσκ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική πύλη της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Στην περιοχή του λιμανιού του Νοβοροσίσκ βρίσκεται επίσης τερματικός σταθμός της Κοινοπραξίας Αγωγού του Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium), που εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν και στους μετόχους του οποίου περιλαμβάνονται μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η «Chevron» και η «Exxon Mobil».

Φωτιά εκδηλώθηκε και στο διυλιστήριο NORSI της Ρωσίας, το 4ο μεγαλύτερο της χώρας, μετά από επίθεση με drones από την Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ τονίζουν ότι η ζημιά, που έχουν προκαλέσει οι ουκρανικές επιθέσεις στην ικανότητα εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, θα είναι «δαπανηρή και χρονοβόρα για την επισκευή», λόγω κυρώσεων σε ανταλλακτικά και βλαβών στη ρωσική αεράμυνα, ενώ τα κατεστραμμένα ή χαμένα ρωσικά πλοία θα είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, συνέχισε το ISW.

Από την πλευρά της η Ρωσία συνέχισε τα χτυπήματα στο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας και έπληξε υποδομές της Naftogaz στην Πολτάβα.

Από την αρχή του έτους, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε υποδομές της Naftogaz σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις, σύμφωνα με το Κίεβο.