Αντιπολεμικές διαμαρτυρίες σε διάφορες χώρες

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν έγιναν και το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στη Βρετανία, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την αεροπορική βάση Lakenheath (ανατολικά), στέλνοντας μήνυμα αντίστασης στην κλιμακούμενη επιχείρηση καταστολής. Η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον επτά άτομα «με την υποψία ότι υποστηρίζουν απαγορευμένη οργάνωση».

Στη Γερμανία, στο πλαίσιο δράσεων που οργανώθηκαν με αφορμή το Μ. Σάββατο (των καθολικών), αντιπολεμική διαμαρτυρία έγινε και στη Στουτγάρδη, όπου βρίσκεται και στρατιωτική βάση των ΗΠΑ. Κυριάρχησαν συνθήματα ενάντια στη χρήση στρατιωτικών βάσεων για τον πόλεμο, αλλά και ενάντια στις παραδόσεις όπλων σε Ουκρανία και Ισραήλ. Ακόμα, συνθήματα όπως «Σταματήστε τους πολέμους!» και «Δεν θα πάρετε τα παιδιά μας (στρατιώτες)!», αλλά και ενάντια στους πυρηνικούς εξοπλισμούς.

Στην Τουρκία, κινητοποίηση έγινε έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αγκυρα, με τους διαδηλωτές να τονίζουν «Φονιάδες Αμερικάνοι έξω από τη Μέση Ανατολή!» και «Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ!».

Κατά του πολέμου διαδήλωσαν πολλοί και στο Πακιστάν, όπου οι διαμαρτυρίες οργανώθηκαν με αιχμή και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Τα λαϊκά στρώματα στενάζουν απ' τις συνέπειες της πολιτικής υπεράσπισης του κεφαλαίου, την ώρα που η «πολεμική οικονομία» ισοπεδώνει ακόμα πιο ορμητικά τη στοιχειώδη κάλυψη βασικών αναγκών για την επιβίωση...