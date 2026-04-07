ΚΙΝΑ

Ερωτήματα για ΝΟΤΑΜ μεγάλης διάρκειας

Στη δέσμευση μεγάλων περιοχών του υπεράκτιου εναέριου χώρου της από τις 27 Μάρτη μέχρι τις 6 Μάη έχει προχωρήσει η Κίνα, χωρίς παράλληλα να έχει ανακοινώσει κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις. Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για ερωτήματα που δημιουργούνται, με δεδομένο και το ότι ο δεσμευμένος εναέριος χώρος δεν έχει κατακόρυφο ανώτατο όριο, δηλαδή ο περιορισμός ισχύει σε όλο το ύψος της ατμόσφαιρας πάνω από το έδαφος.

Αναλυτές όπως ο Ray Powell, διευθυντής του πρότζεκτ SeaLight στο Πανεπιστήμιο Stanford, εκτίμησε ότι «αυτό δεν υποδηλώνει μία μεμονωμένη άσκηση, αλλά μία στάση διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας - και μία κατάσταση που η Κίνα προφανώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει».