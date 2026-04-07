Αντιπολεμική συναυλία στη Νέα Ιωνία

Μιααπό αυτές που πρέπει να «στηθούν» σε κάθε εργατική - λαϊκή πόλη όλης της χώρας έγινε το βράδυ της Παρασκευής στητης Αττικής: Από τον «Μικρόκοσμο» μέχρι τον «Τρίτο Παγκόσμιο» και από τον «Στρατιώτη» μέχρι το «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», ο πολύς κόσμος που συμμετείχε στηνπου διοργάνωσαν ημαζί με σειρά άλλωνένωσε αγωνίες και ελπίδες.

Κυρίως όμως μοιράστηκαν τη δύναμη που δημιουργεί η συλλογική δράση, συζήτησαν για τις εξελίξεις, αντάλλαξαν συμπεράσματα και σκέψεις για την αναγκαία κλιμάκωση της αντιπολεμικής πάλης, όχι γενικά και αόριστα, αλλά ζητώντας τώρα την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο! Στη σκηνή βρέθηκαν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Αντώνης Ανδρουλάκης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Χατζόπουλος, Παρασκευή Ιωαννίδου και Ρεβάνς, σε γνωστά αλλά και νέα τραγούδια, συγκινώντας και «παρασέρνοντας» τους συμμετέχοντες, με σύγχρονους αλλά και αγαπημένους παραδοσιακούς ήχους.

Χαιρετισμούς έκαναν ο Αλέξανδρος Ματθαίου, πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας και η Ειρήνη Σύρρη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Δήμο. «Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για εμάς και τα παιδιά μας», τόνισε κλείνοντας την εκδήλωση η Ελίνα Μωυσίδου, γραμματέας της Ενωσης Συλλόγων Γονέων.