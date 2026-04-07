Τρίτη 7 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Αντιπολεμική συναυλία στη Νέα Ιωνία

Μια συναυλία από αυτές που πρέπει να «στηθούν» σε κάθε εργατική - λαϊκή πόλη όλης της χώρας έγινε το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Ιωνία της Αττικής: Από τον «Μικρόκοσμο» μέχρι τον «Τρίτο Παγκόσμιο» και από τον «Στρατιώτη» μέχρι το «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», ο πολύς κόσμος που συμμετείχε στην αντιπολεμική εκδήλωση που διοργάνωσαν η Ενωση Συλλόγων Γονέων Νέας Ιωνίας μαζί με σειρά άλλων μαζικών φορέων, ένωσε αγωνίες και ελπίδες.

Κυρίως όμως μοιράστηκαν τη δύναμη που δημιουργεί η συλλογική δράση, συζήτησαν για τις εξελίξεις, αντάλλαξαν συμπεράσματα και σκέψεις για την αναγκαία κλιμάκωση της αντιπολεμικής πάλης, όχι γενικά και αόριστα, αλλά ζητώντας τώρα την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο! Στη σκηνή βρέθηκαν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Αντώνης Ανδρουλάκης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Χατζόπουλος, Παρασκευή Ιωαννίδου και Ρεβάνς, σε γνωστά αλλά και νέα τραγούδια, συγκινώντας και «παρασέρνοντας» τους συμμετέχοντες, με σύγχρονους αλλά και αγαπημένους παραδοσιακούς ήχους.

Χαιρετισμούς έκαναν ο Αλέξανδρος Ματθαίου, πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας και η Ειρήνη Σύρρη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Δήμο. «Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για εμάς και τα παιδιά μας», τόνισε κλείνοντας την εκδήλωση η Ελίνα Μωυσίδου, γραμματέας της Ενωσης Συλλόγων Γονέων.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μαθητές στέλνουν βροντερό μήνυμα για την ειρήνη (7/4/2022)
Αντιπολεμικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα (5/4/2022)
Ολοι στην ολονύχτια αντιπολεμική εκδήλωση (23/11/2001)
Αναμένεται μαζική συμμετοχή (6/11/2001)
Οι σημερινές εκδηλώσεις (11/5/1997)
Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα (8/5/1997)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας σε πολεμικό επεισόδιο
 Καταγγέλλουν τις απαράδεκτες ποινές σε στρατευμένους συναδέλφους τους
Συνεχείς επιθέσεις σε υποδομές, προκλήσεις και απόρριψη εκεχειρίας από την ιρανική πλευρά
 Ιρανικά αντίποινα σε πολλές κατευθύνσεις
Ισραηλινό αεροπορικό σφυροκόπημα και μακελειό αμάχων
Βρέθηκαν εκρηκτικά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό αέριο
Παρεμβάσεις ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή
Νέα σφαγή εκτοπισμένων στην κεντρική Γάζα
«Νέα βήματα» συνεργασίας με την Ουκρανία, ειδικά σε Ασφάλεια και Ενέργεια
 Η Κομισιόν προειδοποιεί για ...δημοσιονομική κρίση
 Καταδίκη στελέχους του ΚΚΕ για αφισοκόλληση
 Αδεια από τον στρατό για παραμονή στο εξωτερικό πάνω από τρεις μήνες
Αντιπολεμικές διαμαρτυρίες σε διάφορες χώρες
 Ερωτήματα για ΝΟΤΑΜ μεγάλης διάρκειας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ