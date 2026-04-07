ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Ισραηλινό αεροπορικό σφυροκόπημα και μακελειό αμάχων

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το εναέριο σφυροκόπημα του νότιου και ανατολικού Λιβάνου αλλά και της πρωτεύουσας Βηρυτού, προκαλώντας την Κυριακή (ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα για τους Καθολικούς) τον θάνατο τουλάχιστον 15 αμάχων και τον τραυματισμό αρκετών πάνω από 50 άλλων.

Οι δυσκολίες στα πεδία συγκρούσεων με τους μαχητές της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, εμποδίζοντας τον στρατό του κράτους - δολοφόνου να κλιμακώσει τις χερσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την κατάληψη εδάφους του νότιου Λιβάνου έως τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι.

Ο Ισραηλινός επιτελάρχης, Εγιάλ Ζαμίρ, επισκεπτόμενος την Κυριακή μεθοριακές περιοχές του νότιου Λιβάνου διαβεβαίωσε πως οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα.

Η Χεζμπολάχ από την άλλη ανακοίνωσε πως πέρα από τη βροχή ρουκετών που στέλνει σε βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, που προκάλεσαν στη Χάιφα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, χτύπησε ισραηλινό πολεμικό πλοίο ανοικτά των λιβανικών ακτών. Η εξέλιξη ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό, που δήλωσε «άγνοια».

Στις χτεσινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό μπήκε στο στόχαστρο και πυκνοκατοικημένη γειτονιά που απέχει μόλις 100 μέτρα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, που είναι το μεγαλύτερο όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και του Λιβάνου. Ο υποδιευθυντής του νοσοκομείου, Ζακαρία Ταουμπίχ, δήλωσε πως από τη συγκεκριμένη επίθεση που έγινε δίχως πρότερη προειδοποίηση στη συνοικία Τζναχ, σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα (τρεις Σουδανοί και μία 15χρονη Λιβανέζα) και 31 τραυματίστηκαν.

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός απείλησε να βομβαρδίσει και το μεθοριακό πέρασμα Μασνάα μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, που είναι το βασικότερο σημείο διέλευσης ανθρώπων και προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος Μισέλ Αούν την Κυριακή του Πάσχα για τους Καθολικούς προσπάθησε να δικαιολογήσει την επιμονή του για άμεσες διπλωματικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέγοντας πως η χώρα δεν έχει κερδίσει τίποτε από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και πως αντίθετα έχασε. «Η διαπραγμάτευση δεν είναι υποχώρηση και η διπλωματία δεν είναι παράδοση και οι επαφές μας συνεχίζονται για να σταματήσουμε τους σκοτωμούς και τις καταστροφές σε κλίμακα που είδαμε στη Γάζα».

Και πρόσθεσε: «Είναι αλήθεια πως το Ισραήλ θέλει να κάνει στον νότιο Λίβανο ό,τι έκανε στη Γάζα που καταστράφηκε και σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 άνθρωποι και τελικά κάθισαν κάτω και έκαναν διαπραγματεύσεις... Επομένως, γιατί να μην διαπραγματευτούμε και εμείς, ώστε να σώσουμε σπίτια που ακόμη δεν έχουν καταστραφεί;».

Στον απόηχο των δηλώσεων του Προέδρου του Λιβάνου, οι υπουργοί Εξωτερικών Ιορδανίας Αϊμαν Σαφάντι και Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, σε επικοινωνία που είχαν χτες, διαβεβαίωσαν πως στηρίζουν τις προσπάθειες των λιβανικών αρχών για αφοπλισμό μη κρατικών οργανώσεων στη χώρα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την έκκλησή τους για τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ.

Αντιπολεμική κινητοποίηση στο Ισραήλ

Στο φόντο των συνεχιζόμενων επιθέσεων σε Λίβανο και Ιράν, ένα μέρος του ισραηλινού λαού δυσφορεί και αντιτίθεται παρά τις απαγορεύσεις που επέβαλε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αξιοποιώντας και για τον λόγο αυτό τους πολέμους που εξαπολύει.

Πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων διαδήλωσε το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, ζητώντας να μπει τέλος στον πόλεμο. «Μην βομβαρδίζετε! Συζητήστε!», «Τέλος οι ανοησίες του Μπίμπι», φώναζε το πλήθος άνω των 1.000 διαδηλωτών στην κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ, Χαμπίμα, στην καρδιά της πόλης, πριν να διαλυθεί η συγκέντρωση από τη βίαιη επέμβαση της αστυνομίας.

Ο Αλόν Λι Γκριν, από την ΜΚΟ «Standing Together» μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας που οργάνωσε την κινητοποίηση, εξήγησε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως ο σκοπός της διαδήλωσης είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά και τα πογκρόμ που εξαπολύουν οι έποικοι κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Παραίτηση του προσωπάρχη του Νετανιάχου

Το βράδυ της Κυριακής ο Νετανιάχου απέπεμψε τον προσωπάρχη του, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, Ζιβ Αγκμόν. Οπως έγινε γνωστό, ο Αγκμόν θα φύγει από το πόστο του μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αντικατασταθεί από τον Ιντο Νόρντεν.

Ο Αγκμόν ήταν στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μετά τις ρατσιστικές δηλώσεις εναντίον των Εβραίων μαροκινής καταγωγής, τους οποίους αποκάλεσε «μπαμπουίνους». Είχε επίσης επικρίνει βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ (του Νετανιάχου), όπως επίσης την σύζυγο και τον γιο του πρωθυπουργού.