ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας σε πολεμικό επεισόδιο

Επιβεβαίωση των κινδύνων που μεγαλώνουν συνολικά για τον λαό από την ενεργό συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Σε άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο που επιβεβαιώνει την πολυπλόκαμη συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου και των «συμμάχων» του, ενεπλάκη χτες η, αναχαιτίζοντας μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ, χτες «τις πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων "PATRIOT" της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας "Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept" για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε έναν στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα - UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής».

Θυμίζουμε η ΕΛΔΥΣΑ συνολικά και η πυροβολαρχία εν προκειμένω έχουν σταλεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021, για να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις πετρελαιάδων της «Aramco» και να συμβάλλουν στη γεωπολιτική αναβάθμιση της ντόπιας αστικής τάξης. Με αυτήν, εξάλλου, την κοινή «πυξίδα», ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν μαζί με τη ΝΔ το 2024 επέκταση της παραμονής εκεί της πυροβολαρχίας.

Εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής ιμπεριαλιστικής επέμβασης κατά του Ιράν και ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα ιρανικά αντίποινα σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή, η χτεσινή ήταν η δεύτερη φορά που η ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία προέβη σε αναχαίτιση, επιβεβαιώνοντας και τους κινδύνους που διατρέχουν καταρχάς οι Ελληνες στρατιωτικοί, όλοι όσοι έχουν σταλεί σε τέτοιες θέσεις εκτός συνόρων, αλλά και ευρύτερα ο λαός εφόσον καθίσταται στόχος αντιποίνων.

Είχε προηγηθεί η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν από την πυροβολαρχία στις 19 Μάρτη, καθώς στο στόχαστρο της Τεχεράνης βρέθηκε διυλιστήριο της «Saudi Aramco» - «Exxon» στην πόλη Γιανμπού, λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου είναι ανεπτυγμένη και η ελληνική δύναμη. Μάλιστα, η κυβέρνηση πρόβαλε τότε τον αστείο και ταυτόχρονα επικίνδυνο ισχυρισμό ότι η εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο και η προστασία των διυλιστηρίων της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί ...ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια!

Πολεμική εμπειρία και αυξημένη επιφυλακή

Κατά την επίσκεψή του, εξάλλου, την προηγούμενη βδομάδα στη Σαουδική Αραβία και την ελληνική πυροβολαρχία, ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας, αναφερόμενος στην αναχαίτιση στις 19 Μαρτίου, δήλωνε χαρακτηριστικά ότι «αυτό το οποίο αποκτά η πατρίδα από την παρουσία σας εδώ είναι εμπειρία, πέρα απ' ό,τι σημαίνει για την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, τις διεθνείς μας σχέσεις».

«Εμπειρία», δηλαδή, από ενεργό συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την «εξωτερική πολιτική» που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη της ελληνικής αστικής τάξης.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου (με έδρα την Αραβική Χερσόνησο) «Al Jazeera», σχολιάζοντας την πρόσφατη άσκηση του Λιμενικού στην Ελευσίνα, έλεγε ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για πιθανές ιρανικές επιθέσεις. Κληθείς να το σχολιάσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, έλεγε, χτες στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ότι «δεν έχουμε ενημέρωση ότι επίκειται κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο».

Πρόσθεσε πάντως ότι «επειδή ζούμε σε μια περίοδο πολέμου πολύ κοντά μας και μιας γενικευμένης σύρραξης, προφανώς είμαστε για πολλά θέματα, εθνικής ασφάλειας, προστασίας υποδομών, σε αυξημένη επιφυλακή», αφού «όταν είσαι σε μια φάση τέτοια, παγκοσμίως, είναι δεδομένο ότι είσαι ευρύτερα σε αυξημένη επιφυλακή». Εξ ου και «όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, όλοι όσοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την ευρύτερη διαδικασία είναι σε αυξημένη επιφυλακή».

Απλωμένοι έως τη Μαύρη Θάλασσα

Στο μεταξύ, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν τις ευρωατλαντικές αποστολές απλωμένες έως τη Μαύρη Θάλασσα και το έτερο μέτωπο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, αυτό με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ομάδα εκπαιδευτών από το ΝΑΤΟικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (με έδρα τη Σούδα) έφυγε για την Κωστάντζα της Ρουμανίας όπου παρείχε (επί της ρουμανικής φρεγάτας «Regina Maria») εκπαίδευση σε νηοψίες «προσαρμοσμένη σε θέματα Ερευνας και Κατάσχεσης» (Visit Board Search and Seizure), σε συνολικά 35 συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής κοπής άσκησης «SEA SHIELD 26».

Στην άσκηση συμμετείχαν πάνω από 2.500 στελέχη στρατιωτικοί από Ρουμανία, Βουλγαρία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΠΑ και Τουρκία, με 48 πλοία και σκάφη, 64 οχήματα μάχης, 10 αεροσκάφη και 10 μη επανδρωμένα συστήματα, με σκοπό, όπως λέγεται επισήμως, «τη διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην ανατολική πλευρά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

Επίσης, ψάχνοντας «ψητό» στην περιοχή για ελληνικά κεφάλαια και έξτρα ρόλους στον ευρωατλαντικό καταμερισμό, στην Αθήνα υπεγράφη Διακρατική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Μολδαβίας, από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χ. Θεοχάρη και τον αναπ. πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης της Μολδαβίας Eugeniu Osmochescu.

Παραβιάσεις με φόντο τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο προχώρησαν χτες τουρκικά αεροσκάφη, όπως και 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς δεν κατέθεσαν σχέδια πτήσης, εφαρμόζοντας ΝΑΤΟικές πρακτικές.

Θυμίζουμε, πίσω από τα παραμύθια περί «ήρεμων νερών», τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και άλλα παρόμοια, η τουρκική αστική τάξη έχει σε πλήρη εξέλιξη από 3 έως 9 Απρίλη τη μεγάλη αεροναυτική της άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 26», έχοντας βγάλει στο πέλαγος 120 πλοία και σκάφη όλων των τύπων, 50 αεροπορικά μέσα, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και 15.000 στελέχη σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός ΓΕΑ επισκέφθηκε την 55η Σμηναρχία Μάχης (ΣΜ), στην Αεροπορική Βάση της Πάφου στην Κύπρο, όπου μίλησε με τους ιπτάμενους και τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής, τα 4 ελληνικά F-16 που αναπτύχθηκαν εκεί για να φυλάνε τις βρετανικές βάσεις, τα συμφέροντα και τις λυκοφιλίες του κεφαλαίου.