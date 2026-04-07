ΒΕΡΟΙΑ

Καταδίκη στελέχους του ΚΚΕ για αφισοκόλληση

Η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ καταγγέλλει την καταδίκη στελέχους της «εν κρυπτώ» και απαιτεί την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης. Οπως αναφέρει, από λάθος της αστυνομικής υπηρεσίας (!) η κλήση για να παραστεί στη δίκη επιδόθηκε σε άλλη διεύθυνση από αυτή που μένει. Παρά το γεγονός ότι έγινε αίτηση ακύρωσης της απόφασης εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, ο πρόεδρος της έδρας «περιέργως» δεν την έκανε δεκτή.

Η παραπομπή σε δίκη έγινε μετά από μήνυση της προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. Η ίδια έχει καταθέσει μήνυση και σε άλλο στέλεχος του ΚΚΕ στην Ημαθία για τον ίδιο λόγο, στήνοντας μια άνευ προηγούμενου βιομηχανία μηνύσεων. «Προφανώς δεν δείχνει την ίδια "θέρμη" για τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων βιοπαλαιστών της Βέροιας, ούτε για τα δεκάδες κλειστά μαγαζιά των τελευταίων ετών», σχολιάζει η ΤΕ Ημαθίας και συνεχίζει:

«Η καταδίκη του στελέχους του ΚΚΕ έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα μας συμμετέχει με όλα τα μέσα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται στη Μ. Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ερχεται σε μια περίοδο που οξύνεται η καταστολή των εργατικών - λαϊκών κινητοποιήσεων, εντείνεται η στοχοποίηση του ΚΚΕ, των κομμουνιστών. Η παρεμπόδιση της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ σηματοδοτεί το άγχος τους μήπως και οι εργαζόμενοι συναντηθούν με τους κομμουνιστές, που πρωτοστατούν στην οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για την προστασία της ζωής και του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων».

Τέλος, καλεί «κάθε φορέα της πόλης να πάρει θέση, να εκφράσει την αλληλεγγύη του και να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια παρεμπόδισης της πολιτικής δράσης».