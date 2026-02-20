ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο στόχαστρο η πολιτική των κυβερνήσεων που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα

Σύσκεψη πραγματοποίησε χτες η ΑΔΕΔΥ με τη συμμετοχή 29 Ομοσπονδιών για τον σχεδιασμό της αγωνιστικής δράσης του επόμενου διαστήματος, που αναμένεται να εκδηλωθεί με απεργία αλλά και επιμέρους κλαδικές κινητοποιήσεις. Επίσης μέσα από τοποθετήσεις απευθύνθηκε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις στις 28 Φλεβάρη.

Σημαντικές για την οργάνωση του αγώνα είναι οι αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ που αφορούν στην οργάνωση περιφερειακών συσκέψεων και συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικότερα τα ζητήματα του κάθε κλάδου και να εξεταστούν τρόποι αποτελεσματικότερης συμβολής της ΑΔΕΔΥ.

Τα μέτωπα πάλης παρουσίασε η Βέτα Πανουτσάκου, εκ μέρους της ΔΑΣ, αναδεικνύοντας ότι αυτά αφορούν τα μισθολογικά ζητήματα, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την ακρίβεια. Ακόμα την άρση της μονιμότητας, την αξιολόγηση, τα πειθαρχικά και τη στοχοθεσία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν αρκούν μόνο οι αναφορές στα αιτήματα, αλλά πρέπει να συζητηθεί και η οργάνωση του αγώνα για τη διεκδίκησή τους. Γιατί, όπως ανέδειξε, όταν η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια στους ομίλους και την ίδια στιγμή οι υπουργοί ξεκαθαρίζουν ότι «και να είχαν χρήματα δεν θα τα έδιναν σε εμάς», πρέπει να μπει στο στόχαστρο η πολιτική των κυβερνήσεων, οι επιλογές για χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας και τους εξοπλισμούς. Ενώ ξεκαθάρισε ότι όποιος απέναντι σε αυτή την ανάγκη απαντά ότι «δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική», αυτό που κάνει είναι να βάζει πλάτη σε αυτή την πολιτική. Και κατήγγειλε το γεγονός ότι ενώ η ΔΑΣ έχει προτείνει σχέδιο καταδίκης της απόφασης της κυβέρνησης να στείλει σώμα στη δύναμη κατοχής στη Γάζα, «δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει πάρει πλειοψηφία σε επίπεδο ΑΔΕΔΥ».

Στις τοποθετήσεις συνδικαλιστών από διάφορες Ομοσπονδίες, κοινός τόπος ήταν τα οξυμένα προβλήματα των μισθών και οι ελλείψεις προσωπικού, ενώ έγιναν αναφορές και στα ιδιαίτερα ζητήματα των κλάδων.

Από την Ομοσπονδία Ενώσεων Γιατρών Ελλάδας κατήγγειλαν την καταστολή της χτεσινής κινητοποίησης στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ αναφέρθηκαν στις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας του επόμενου διαστήματος: Στις 25 Φλεβάρη στο υπουργείο Εθνική Αμυνας ενάντια στην υποχρεωτική διακοπή της ειδικότητας και τη συνέχισή της μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, στις 11 Μάρτη θα οργανωθεί μέρα πανελλαδικής δράσης για τους επικουρικούς και στις 18 Μάρτη θα γίνει κινητοποίηση για τους μισθούς και την υποστελέχωση.

Η Ομοσπονδία του υπουργείου Γεωργίας ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την υπογραφή ΣΣΕ και για την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνει στα ζητήματα της υποστελέχωσης και του επιδόματος της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας.

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος της ΔΟΕ, ανέδειξε τη σημασία του κοινού αγωνιστικού βηματισμού των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και με τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, σημειώνοντας ότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες βγαίνουν συμπεράσματα και για το ενιαίο της πολιτικής που εφαρμόζεται και την κοινή αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις για την Εκπαίδευση, τις υποδομές, την «αξιολόγηση» κ.ά. και ότι ήδη έχουν καλέσει να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις το διάστημα 24 Φλεβάρη - 24 Μάρτη, προκειμένου να γίνουν ενημερώσεις και να ληφθούν αποφάσεις για την ανάπτυξη της δράσης. Μετά τις γενικές συνελεύσεις θα ακολουθήσει η ολομέλεια των προέδρων της ΔΟΕ.

Αναφορά έγινε στο «Εθνικό Απολυτήριο» από τον Ανδρέα Καργόπουλο από την ΟΛΜΕ, μιλώντας για τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Από την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τέθηκαν τα ζητήματα της υποστελέχωσης και των πειθαρχικών διώξεων, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες μεγάλης πίεσης. Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μίλησε για τις επιπτώσεις που έχει στα πανεπιστήμια η στροφή στην πολεμική οικονομία, όπως στις εργασιακές σχέσεις, την έλλειψη προσωπικού, την ένταση της καταστολής. Ακόμα αναφέρθηκε ότι η 17η Μάρτη έχει οριστεί ως μέρα πανελλαδικής δράσης για μαζικές μόνιμες προσλήψεις και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Επίσης πως έχει πάρει απόφαση για απεργία - αποχή από την «αξιολόγηση».

Η Αριάδνη Παγανέλη, από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών, μίλησε για την ανάγκη κοινής αγωνιστικής δράσης. Σε ό,τι αφορά την «αξιολόγηση» σημείωσε πως την πρόταση να ζητηθεί από την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει απεργία - αποχή για την Ομοσπονδία καταψήφισαν οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας επισήμανε ότι είναι γνωστές οι θέσεις των κομμάτων, καθώς πριν μερικά χρόνια είχε έρθει στη Βουλή το αίτημα πάνω από 150 συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που ουσιαστικά οδηγούσε στη διεύρυνση της μονιμότητας. Τότε που όλα τα άλλα κόμματα, πλην ΚΚΕ, το απέρριψαν.