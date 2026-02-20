Μαζικά διαδήλωσαν οι συνταξιούχοι στη Θεσσαλονίκη

Μαχητική και μαζική συγκέντρωση πραγματοποίησαν χτες οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, παίρνοντας τη σκυτάλη από το προχτεσινό συλλαλητήριο στην Αθήνα και συνεχίζοντας τον αγώνα για τα μεγάλα προβλήματα που τσακίζουν τη ζωή των οικογενειών τους. Μάλιστα, ετοιμάζουν και την κλιμάκωση με τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα στις 20 Μάρτη.

Στη συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου, που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων της Θεσσαλονίκης, χαιρέτισαν εκπρόσωποι των σωματείων και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Ο Κώστας Στεφανόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κοροϊδία των αυξήσεων. «Προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι με τις εξαγγελίες θα γέμιζαν τα πορτοφόλια μας με αυξήσεις, με αναδρομικά και επιδόματα. Η προπαγάνδα όμως απευθυνόταν σε άλλα στρώματα της κοινωνίας. Αποδείχθηκε το ψέμα, όταν πήραμε τα εκκαθαριστικά μας τον Γενάρη και είδαμε ότι οι αυξήσεις ήταν μερικά ευρώ ψίχουλα», είπε.

Ο Απόστολος Σκούφας, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών - Δημοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ανέδειξε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες συνταξιούχων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις καθημερινές τους ανάγκες, δεν τους φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουν ενοίκια, θέρμανση, ρεύμα, φαγητό, φάρμακα, γιατρούς».

Μας κινητοποιεί το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Βασίλης Ρέβας, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ». «Μας κινητοποιεί το σύνολο των προβλημάτων που κάθε μέρα μεγαλώνουν και κάνουν τη ζωή μας αβίωτη. Βρισκόμαστε σήμερα στο ιερό πεζοδρόμιο γιατί τελικά δεν διαπραγματευόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε σαν κανονικότητα τη φτώχεια και την εξαθλίωση που μας έχουν οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις», είπε.

Ανέδειξε ότι τα προβλήματά τους, που πληθαίνουν και οξύνονται, τα παράγει και τα οξύνει «η ανάπτυξη που δεν είναι για όλους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Και διαμήνυσε ότι «θα απογοητεύσουμε όσους περιμένουν να κουραστούμε, να συμβιβαστούμε με τη φτώχεια και τη χαμοζωή. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μάχη για τα δίκαια αιτήματά μας στις 20 Μάρτη με πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα».

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν: Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών μας, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις. Την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης. Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Υπολογισμό απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού. Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Κατάργηση της εισφοράς για την Υγεία. Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις. Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Κοινωνικό τουρισμό για όλους. Προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

Αυτές τις διεκδικήσεις πρόβαλαν και με τη μαχητική πορεία που πραγματοποίησαν στους δρόμους της πόλης, με κατάληξη το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, βροντοφωνάζοντας «ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν Υγεία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία», «με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «με ψίχουλα και ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε, όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε».