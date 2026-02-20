Γκλομπ και χημικά σε βάρος εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που χάλασαν την επίσκεψη - φιέστα του υπουργού Εμπορίου της Υγείας
Eurokinissi
Ολα αυτά χθες το πρωί, όπου το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας είχε προκηρύξει στάση εργασίας και μαζί με σωματεία συνταξιούχων, οικοδόμων και μαζικούς φορείς «υποδέχτηκαν» με έντονες αποδοκιμασίες τον υπουργό Υγείας, απαιτώντας τα αυτονόητα: Μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να μη δουλεύουν 72 ώρες την εβδομάδα με απανωτές βάρδιες, να τους αποδοθούν οι άδειες και τα ρεπό που τους οφείλονται. Διαδήλωσαν για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
Για να δικαιολογήσει την άθλια καταστολή, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας που έφτασε στο νοσοκομείο με τη συνοδεία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων, επιδόθηκε ξανά σε ψέματα, λέγοντας ότι ...κινδύνευσε σοβαρά η σωματική του ακεραιότητα και ότι «δέχτηκε» επίθεση με «πέτρες» (!).
INTIME NEWS
Εχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες. Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να «βγει η εφημερία» και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό.
Μάταια η κυβέρνηση επιχείρησε να στήσει το γνωστό επικοινωνιακό σόου με «φιλικά» χτυπήματα στην πλάτη των νοσηλευτών και των γιατρών, για να πνίξει λίγο αργότερα στα χημικά τον δίκαιο αγώνα τους κι ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως: «Τα νοσοκομεία ανήκουν στον λαό. Δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός».
Κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση του σωματείου των εργαζομένων αφέθηκε ελεύθερος ο συνδικαλιστής γιατρός, ενώ η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου έκανε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη. Ο υπουργός Υγείας φυγαδεύτηκε τελικά από την πίσω πύλη.
Κουνώντας το δάκτυλο στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται και διεκδικούν, το υπουργείο Υγείας επιχείρησε να παρουσιάσει μια «αναβαθμισμένη» εικόνα του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για «αύξηση του προσωπικού». Σύμφωνα όμως με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, την περίοδο 2021 - 2025, στο Νοσοκομείο Νίκαιας μειώθηκαν οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 104 (από 1.156 το 2021 σε 1.052 το 2025) και οι συμβασιούχοι κατά 18 (από 719 το 2021 σε 701 το 2025).
Η πραγματικότητα, όπως την περιγράφει το Σωματείο, είναι η εξής:
Το σωματείο σημειώνει στην ανακοίνωσή του: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της υποχρηματοδότησης κι υποστελέχωσης, της επιδίωξης τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως επιχειρήσεις.
Είναι πραγματική πρόκληση για εμάς και όλο τον λαό οτι: Αυτοί που μας ευτελίζουν καθημερινά, καθηλώνουν τον μισθό μας, δεν μας δίνουν τα νόμιμα ρεπό και τις άδειες, δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ, κρατούν χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους μας σε ομηρία και δεν τους μονιμοποιούν, μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες για το δημόσιο σύστημα Υγείας, σε συνθήκες ακρίβειας και υπερφορολόγησης του λαού, έχουν το θράσος να γυρνάνε στα κανάλια και να λένε χυδαία ψέματα, να χτυπούν τους υγειονομικούς που κρατάνε το ΕΣΥ στις πλάτες τους.
Ο λαός της περιοχής ξέρει από πρώτο χέρι ότι το Νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα λαϊκό νοσοκομείο, με προσωπικό που παρά τα εμπόδια που βάζει η πολιτική της κυβέρνησης, δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει υπηρεσίες Υγείας σε όλους ανεξαιρέτως».