Αγρια επίθεση στους υγειονομικούς που παλεύουν για την Υγεία του λαού

Με εντολή της κυβέρνησης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν για δεύτερη φορά απρόκλητη ρίψη χημικών σε χώρο νοσοκομείου, στο(είχε προηγηθεί το «Αττικόν»), χτύπησαν με γκλομπ και ασπίδες τους υγειονομικούς, τραυμάτισαν δύο ειδικευόμενους γιατρούς στο κεφάλι, πέρασαν χειροπέδες σε συνδικαλιστή γιατρό κρατώντας τον όμηρο στα Επείγοντα, έστησαν φραγμό στην είσοδο, απαγορεύοντας σε γιατρούς και νοσηλευτές να εισέλθουν στον χώρο της δουλειάς τους.

Ολα αυτά χθες το πρωί, όπου το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας είχε προκηρύξει στάση εργασίας και μαζί με σωματεία συνταξιούχων, οικοδόμων και μαζικούς φορείς «υποδέχτηκαν» με έντονες αποδοκιμασίες τον υπουργό Υγείας, απαιτώντας τα αυτονόητα: Μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να μη δουλεύουν 72 ώρες την εβδομάδα με απανωτές βάρδιες, να τους αποδοθούν οι άδειες και τα ρεπό που τους οφείλονται. Διαδήλωσαν για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

Για να δικαιολογήσει την άθλια καταστολή, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας που έφτασε στο νοσοκομείο με τη συνοδεία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων, επιδόθηκε ξανά σε ψέματα, λέγοντας ότι ...κινδύνευσε σοβαρά η σωματική του ακεραιότητα και ότι «δέχτηκε» επίθεση με «πέτρες» (!).

Η ανακαίνιση ...μπάζει νερά





Ο λόγος της επίσκεψης στο Νοσοκομείο Νίκαιας ήταν το κόψιμο μιας ακόμα κορδέλας από τον υπουργό, αυτή τη φορά στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ομως ακόμα κι αυτό το νέο ΤΕΠ - όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων - έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

Εχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες. Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να «βγει η εφημερία» και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό.

Μάταια η κυβέρνηση επιχείρησε να στήσει το γνωστό επικοινωνιακό σόου με «φιλικά» χτυπήματα στην πλάτη των νοσηλευτών και των γιατρών, για να πνίξει λίγο αργότερα στα χημικά τον δίκαιο αγώνα τους κι ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως: «Τα νοσοκομεία ανήκουν στον λαό. Δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός».

Κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση του σωματείου των εργαζομένων αφέθηκε ελεύθερος ο συνδικαλιστής γιατρός, ενώ η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου έκανε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη. Ο υπουργός Υγείας φυγαδεύτηκε τελικά από την πίσω πύλη.

Η αλήθεια πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα

Κουνώντας το δάκτυλο στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται και διεκδικούν, το υπουργείο Υγείας επιχείρησε να παρουσιάσει μια «αναβαθμισμένη» εικόνα του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για «αύξηση του προσωπικού». Σύμφωνα όμως με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, την περίοδο 2021 - 2025, στο Νοσοκομείο Νίκαιας μειώθηκαν οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 104 (από 1.156 το 2021 σε 1.052 το 2025) και οι συμβασιούχοι κατά 18 (από 719 το 2021 σε 701 το 2025).

Η πραγματικότητα, όπως την περιγράφει το Σωματείο, είναι η εξής:

Η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς, ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία.

Κάθε μέρα νοσηλευτές μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα προκειμένου να καλύψουν κενά και να μπαλώσουν ...τρύπες ανοίγοντας μεγαλύτερες. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους χρωστάνε πάνω από 60 ρεπό και 2 ετών άδεια! Και από πάνω, όποιος αντιστέκεται αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της εκδικητικής μετακίνησης σε άλλο χειρότερο ακόμα τμήμα!

Λειτουργούν οι 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν γίνει λάστιχο χωρίς χρόνο για ξεκούραση, για μελέτη και ουσιαστική εκπαίδευση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση έρχεται να μειώσει 14 θέσεις ειδικευόμενων παθολογίας, κάνοντας την κατάσταση ειδικά στις παθολογικές κλινικές αφόρητη.

Εδώ και 2 χρόνια δίνονται αστρονομικά ποσά για την εξ αποστάσεως διάγνωση των αξονικών τομογραφιών σε ιδιωτική εταιρεία. Σε κάθε εφημερία στην εταιρεία δίνεται ποσό ίσο με έναν μισθό και τις εφημερίες ενός Διευθυντή ΕΣΥ!

Λίγο παραπέρα από το κτίριο που εγκαινιάζεται στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία που εν έτει 2026 εξακολουθεί να υπάρχει καρκινογόνος αμίαντος.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Το σωματείο σημειώνει στην ανακοίνωσή του: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της υποχρηματοδότησης κι υποστελέχωσης, της επιδίωξης τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως επιχειρήσεις.

Είναι πραγματική πρόκληση για εμάς και όλο τον λαό οτι: Αυτοί που μας ευτελίζουν καθημερινά, καθηλώνουν τον μισθό μας, δεν μας δίνουν τα νόμιμα ρεπό και τις άδειες, δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ, κρατούν χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους μας σε ομηρία και δεν τους μονιμοποιούν, μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες για το δημόσιο σύστημα Υγείας, σε συνθήκες ακρίβειας και υπερφορολόγησης του λαού, έχουν το θράσος να γυρνάνε στα κανάλια και να λένε χυδαία ψέματα, να χτυπούν τους υγειονομικούς που κρατάνε το ΕΣΥ στις πλάτες τους.

Ο λαός της περιοχής ξέρει από πρώτο χέρι ότι το Νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα λαϊκό νοσοκομείο, με προσωπικό που παρά τα εμπόδια που βάζει η πολιτική της κυβέρνησης, δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει υπηρεσίες Υγείας σε όλους ανεξαιρέτως».