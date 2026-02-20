Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 23ο Συνέδριο της ΠΟΜΕΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τουπου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φλεβάρη.

Με σύνθημα «Εμπνεόμαστε από τα βήματα που έχουμε κάνει και προχωράμε σε νέους αγώνες», η Ομοσπονδία μετράει 12 πρωτοβάθμια σωματεία στη δύναμή της και για πρώτη φορά στην Ιστορία της εξέλεξε αντιπρόσωπο για τη ΓΣΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις αντιπροσώπων, παρουσιάστηκε αναλυτική εικόνα των προβλημάτων στους χώρους εργασίας και αναδείχθηκε η δράση των πρωτοβάθμιων σωματείων, αλλά και προβληματισμός για τις παρεμβάσεις της εργοδοσίας, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων, των πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων που στηρίζουν την πολιτική τους μέσα στο κίνημα, δυνάμεων που θέτουν εμπόδια στη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση και στέκονται εχθρικά στην προσπάθεια κατάκτησης ταξικού προσανατολισμού πάλης.

Αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς και για τον σχεδιασμό της δράσης της Ομοσπονδίας την επόμενη διετία.

Το πρόγραμμα δράσης και το πλαίσιο πάλης, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις προτάσεις των συνέδρων, εγκρίθηκαν ομόφωνα, ενώ οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας και αγωνιστικής διάθεσης.

Και, όπως σημειώνει το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο, «με αυξημένη ευθύνη θα συνεχίσει να οργανώνει συλλογικές κινητοποιήσεις και να ριζώνει στους χώρους δουλειάς, με προσανατολισμό του να αναπτυχθεί η πάλη των εργαζομένων για τις σύγχρονες ανάγκες τις δικές τους αλλά και των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους από τα εργατικά - λαϊκά στρώματα, ενάντια στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των χώρων ευθύνης τους».

Την πάλη ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ, που όπως σημειώνει «θέλει την επονομαζόμενη "κοινωνία των πολιτών", τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να αναλαμβάνουν το κομμάτι της κρατικής ευθύνης για τις προνοιακές δομές, όχι για τη διασφάλιση των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής που κλονίζεται ολοένα και περισσότερο, μπροστά μάλιστα και στην κλιμάκωση της πολεμικής οικονομίας».

Ο προγραμματισμός δράσης της ΠΟΜΕΕΑ το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει τη στήριξη της προσπάθειας για συγκρότηση ακόμα περισσότερων σωματείων, νέα σχέδια για Συλλογικές Συμβάσεις στους χώρους ευθύνης της Ομοσπονδίας, διερεύνηση για τις κατηγορίες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα ΒΑΕ, ειδική μέριμνα για τους σκληρά εργαζόμενους επιμελητές / φροντιστές / νοικοκυρές σε ΣΥΔ και Οικοτροφεία που λειτουργούν σε 24ωρη βάση.