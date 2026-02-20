Διαμαρτυρία για τη στράτευση των ειδικευόμενων

Σε παράσταση διαμαρτυρίας θα προχωρήσει η ΟΕΝΓΕ την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στις 2 μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, διεκδικώντας την επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των ειδικευόμενων γιατρών στην ηλικία των 33 ετών για όλους. Παρά τη μαζική αντίθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, ΟΕΝΓΕ, φοιτητικών συλλόγων, παρά τις παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία απάντηση για το θέμα. Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να επανέλθει άμεσα το προηγούμενο καθεστώς.