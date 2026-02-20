Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΥΓΕΙΑ
Διαμαρτυρία για τη στράτευση των ειδικευόμενων

Σε παράσταση διαμαρτυρίας θα προχωρήσει η ΟΕΝΓΕ την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στις 2 μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, διεκδικώντας την επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των ειδικευόμενων γιατρών στην ηλικία των 33 ετών για όλους. Παρά τη μαζική αντίθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, ΟΕΝΓΕ, φοιτητικών συλλόγων, παρά τις παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία απάντηση για το θέμα. Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να επανέλθει άμεσα το προηγούμενο καθεστώς.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
