Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
Συγκέντρωση στα Δικαστήρια ενάντια στις διώξεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών

Την Τετάρτη 26 Φλεβάρη στις 9 π.μ.

Σε συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια την Τετάρτη 25 Φλεβάρη στις 9 π.μ. καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας να αποσυρθεί κάθε κατηγορία και να αθωωθούν οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές Αντώνης Ταβουλάρης (σήμερα πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, τότε συνδικαλιστής του ΟΣΕ), Βασίλης Νικολακόπουλος και Γιάννης Καρναβάς (συνδικαλιστές του Συνδικάτου Οικοδόμων). Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για στημένες διώξεις από τους ξεπουλημένους εργατοπατέρες της γνωστής πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, οι οποίες στηρίχτηκαν σε ανυπόστατες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς τους.

Αποτελεί δε συνέχεια της ενορχηστρωμένης επίθεσης στοχοποίησης όσων αντιστέκονται στη γραμμή της συναίνεσης και της υποταγής, που επιβάλλουν η εργοδοσία και πολιτικοί - συνδικαλιστικοί της εκφραστές, και ουσιαστικά στήθηκε για να συκοφαντηθούν όσοι πάλεψαν ώστε να απαλλαγεί το συνδικαλιστικό κίνημα στην Πάτρα και ειδικά το Εργατικό Κέντρο της πόλης από τους εργατοπατέρες του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που και ως πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ βάζουν διαχρονικά το χέρι τους προκειμένου να λαμβάνονται μια σειρά αντεργατικά μέτρα, όπως το 13ωρο, η κατάργηση των ΣΣΕ κ.λπ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
