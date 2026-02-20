ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο δίκαιος αγώνας δεν τρομοκρατείται!

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει: «Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (σ.σ. χτες), στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της Υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.

Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων.

Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των Επειγόντων Περιστατικών.

Οσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να "χαλάνε" τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν Υγεία.

ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του...».