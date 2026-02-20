«Νυχτερινή Εφημερία» σήμερα Παρασκευή

Με αίτημα αιχμής την άμεση επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νοσηλευτών, η Επιτροπή Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΣΕΝΕ (Σωματείο Εργαζομένων «Ευαγγελισμού») κλείνει ραντεβού για μία «Νυχτερινή Εφημερία» στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33, Αθήνα) σήμερα Παρασκευή στις 5.30 μ.μ. Η πλοκή του έργου: Αντιμέτωπη με την απουσία συναδέλφου, ένα υπερφορτωμένο τμήμα και ένα σύστημα Υγείας που τρίζει, μια νεαρή νοσοκόμα στην Ελβετία παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία. Μέχρι το 2030 η Ελβετία θα έχει 30.000 λιγότερους νοσηλευτές από όσους χρειάζεται, γιατί το 36% παραιτείται εντός 4 ετών!