Αθλιότητες της κυβέρνησης και στη Βουλή

INTIME NEWS

Στην προκλητική και χυδαία επίθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, που κατηγόρησε το ΚΚΕ και τους συνδικαλιστές του ότι απείλησαν ακόμη και τη σωματική ακεραιότητα του υπ. Υγείας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ στην πραγματικότητα οι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν απροκάλυπτα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν, απάντησε χτες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ,. Ο Μ. Λαζαρίδης μάλιστα εμφανίστηκε και απειλητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια θα έχουν την αντίδραση του νόμου».

Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και του Σωματείου που αποφάσισε κινητοποίηση στη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει ανάγκη από φιέστες και εγκαίνια, γιατί έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, υποστελέχωσης, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών, σημείωσε στην απάντησή του ο Ν. Καραθανασόπουλος.

Οπως πρόσθεσε, το Σωματείο εξήγγειλε την κινητοποίηση διεκδικώντας την επίλυση αυτών των προβλημάτων, για προσλήψεις προσωπικού, για να μην μειωθεί το ειδικευόμενο προσωπικό, για αυξήσεις στους μισθούς αλλά και για άνοιγμα των χειρουργικών μονάδων που παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

Είπε ότι το τμήμα που πήγε να εγκαινιάσει ο υπουργός και υποτίθεται πως είναι καινούργιο, έχει πλημμυρίσει δύο φορές, καθημερινά στοιβάζονται δεκάδες ασθενείς γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια στις κλινικές, ενώ οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν με διπλοβάρδιες, γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό.

«Ολα αυτά δείχνουν το δίκιο του αγώνα των εργαζομένων» επισήμανε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως ο υπουργός, γνωστός για την τακτική του στο πανελλήνιο, θέλει να κάνει στημένες φιέστες και μάλιστα να αντιπαρατεθεί με τους εργαζόμενους προκαλώντας την αγανάκτηση και οργή, καθώς συνοδευόταν από δυνάμεις καταστολής.

Ο Ν. Καραθανασόπουλος ανέφερε επίσης ότι «το να ταυτίζεις τον φασισμό με τον κομμουνισμό είναι επί της ουσίας δήλωση ότι εξωραΐζουμε τον ναζισμό και τον φασισμό, το εγκληματικό χέρι του συστήματος γιατί το σύστημά σας υπηρετούν και αυτοί».

Προκλητικός για δεύτερη φορά, σε τοποθέτησή του ο Μ. Λαζαρίδης έκανε λόγο για «νοσηρές μειοψηφίες» στα νοσοκομεία, όπως χαρακτήρισε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, και κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι δεν του αρέσει η αστική δημοκρατία. Απαντώντας του, ο Ν. Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι «η αστική δημοκρατία φαίνεται καθαρά στο έγκλημα στην εταιρεία "Βιολάντα", όπου απαγορευόταν να στηθεί σωματείο» γιατί «η δημοκρατία σας σταματά εκεί που ξεκινούν οι πύλες των εργοστασίων».

Οσον αφορά την κατάσταση στην Υγεία και τους ισχυρισμούς του Μ. Λαζαρίδη ότι η κυβέρνηση το έχει στηρίξει με προσλήψεις και ανακαίνιση κτιρίων, ο Ν. Καραθανασόπουλος του απάντησε ότι «με τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης της Υγείας, δεν μπορεί να υπάρξει αναβαθμισμένο Σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της εποχής μας και στις ανάγκες του λαού».

Το ΚΚΕ, επισήμανε, «θα συνεχίσει να στηρίζει τις κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση θα έχει τον φόβο μας και γι' αυτό προσπαθείτε να στοχοποιήσετε το ΚΚΕ, γιατί αποτελεί τον στρατηγικό αντίπαλο της αντεργατικής ταξικής πολιτικής και του αστικού κράτους που με νύχια και δόντια υπερασπίζεστε». Τέλος, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφίες από την επίθεση των δυνάμεων καταστολής εναντίον των εργαζομένων.