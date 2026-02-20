ΧΩΡΙΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΤΟ ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δεν ήταν μοιραίο να συμβεί ο θάνατος του 52χρονου

Η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση της 2ης ΥΠΕ διακίνησε αργά το απόγευμα της Τρίτης δελτίο Τύπου, σχετικά με τον θάνατο ενός 52χρονου άνδρα, ο οποίος επισκέφθηκε το ΚΥ Σαλαμίνας με θωρακικό άλγος. Η κυβέρνηση παρουσίασε το χρονικό, αποκρύπτοντας σκόπιμα σημαντικές πληροφορίες και στοχοποιώντας με ΕΔΕ το ιατρικό προσωπικό για τη διαχείριση του περιστατικού. Παρουσίασε παράλληλα ειδυλλιακή εικόνα για τη «στελέχωση» του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μηχανισμοί της καταφεύγουν στο ψέμα, προκειμένου να κουκουλωθούν οι ευθύνες της εγκληματικής πολιτικής τους για τις σοβαρές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Τι έγινε στην πραγματικότητα, αποκαλύπτει η ΚΟΒ Σαλαμίνας του ΚΚΕ:

«Ενας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο, πηγαίνοντας στο νοσοκομείο με δικό του μέσο, μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, καθώς δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει. Τα δύο ασθενοφόρα κάλυπταν εκείνη την ώρα άλλα περιστατικά, ενώ δεν υπήρχε ούτε καρδιολόγος (...)

Η κατάσταση αυτή αποτελεί αντανάκλαση της πολιτικής διάλυσης της δημόσιας Υγείας που εφαρμόζεται πανελλαδικά. Οι ελλείψεις προσωπικού και η απουσία διαθέσιμου ασθενοφόρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί αβοήθητος ένας συνάνθρωπός μας, δεν προκύπτουν "μοιραία". Αποτελούν έκφραση της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης, που οδηγεί στη συστηματική υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας και σπρώχνει ολοένα και περισσότερους ασθενείς προς τις ιδιωτικές μονάδες».

Η ΚΟΒ Σαλαμίνας του ΚΚΕ θέτει σοβαρά ερωτήματα που επαναφέρουν τις τεράστιες ελλείψεις του ΕΚΑΒ σε ασθενοφόρα και πληρώματα, την υποστελέχωση που καθιστά αδύνατη την 24ωρη και πλήρη λειτουργία του ΚΥ Σαλαμίνας, διατηρεί εδώ και χρόνια κλειστό το ΚΥ Περάματος παρά τα αιτήματα σωματείων και φορέων.

«Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου, που εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως εφάρμοσαν πριν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ. Γι' αυτούς, η Υγεία αποτελεί "κόστος" και πρέπει να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Συνένοχοι στην πολιτική τους δεν θα γίνουμε», τονίζει η ΚΟΒ Σαλαμίνας και καλεί σε συμπόρευση με το ΚΚΕ στον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.