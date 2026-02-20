Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΥΓΕΙΑ
Ποιος αντέχει 72 ώρες δουλειά τη βδομάδα;

Ο μέσος όρος εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών στην Ευρώπη ανέρχεται στις 57 ώρες εβδομαδιαίως! Το 71% δηλώνει ότι ξεπερνά το 48ωρο. Το 20% εργάζεται πάνω από 70 ώρες τη βδομάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ειδικευόμενοι γιατροί της Ελλάδας, όπου καταγράφεται ο υψηλότερος μέσος όρος εργασίας, 72 ώρες τη βδομάδα (ακολουθούν η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Μάλτα). Ενας στους δέκα εργάζεται πάνω από 80 ώρες τη βδομάδα.

Το 88% του δείγματος δηλώνει ότι κάνει υπερωρίες και το 69% των υπερωριών είναι απλήρωτο. Η διάμεση διάρκεια της μεγαλύτερης συνεχόμενης βάρδιας φτάνει τις 24 ώρες. Οι ειδικευόμενοι γιατροί δηλώνουν κατά μέσο όρο μόνο 6 μέρες ανάπαυσης τον μήνα. Στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στη Λετονία οι μέρες μειώνονται σε 4-5. Το 35% έλαβε λιγότερο από τις τέσσερις βδομάδες ετήσιας άδειας που δικαιούται.

Πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα (REST-JD) που μελετά τον χρόνο εργασίας και τις μέρες ανάπαυσης των ειδικευόμενων ιατρών. Στην έρευνα συμμετείχαν 6.165 ειδικευόμενοι ιατροί από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Στα ευρήματα αποτυπώνεται ο αντίκτυπος της πολιτικής της ΕΕ και για πολλοστή φορά τεκμηριώνεται πώς η έλλειψη ανάπαυσης, η υπερεντατικοποίηση οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικών λαθών.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
