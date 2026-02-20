Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ
Ζητάει και τα ρέστα η εργοδοσία, συνεχίζουν ακάθεκτοι οι εργάτες

Από την απεργία
Από την απεργία
Για 3η συνεχόμενη μέρα, χτες Πέμπτη οι εργάτες της Ανακύκλωσης στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων συνέχισαν ακάθεκτοι την καθολική απεργία τους, διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευμένων και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς. Από τα ξημερώματα, η απεργιακή φρουρά βρέθηκε ξανά στις πύλες του εργοστασίου, με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στο πλευρό των εργαζομένων, κρατώντας σταθερά την περιφρούρηση και τη μάχη για την επιτυχία της κινητοποίησης.

Στην απεργιακή φρουρά, οι εργαζόμενοι διάβασαν το δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» για την απεργία τους, σημειώνοντας ότι η εφημερίδα παρακολουθεί και αναδεικνύει σταθερά τον αγώνα τους και τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς.

Στο φόντο της συνέχισης του αγώνα, η εργοδοσία έστειλε επιστολή προς το Εργατικό Κέντρο, όπου αντί για συγκεκριμένες δεσμεύσεις για πληρωμές και μέτρα προστασίας, επιχειρεί να ποινικοποιήσει την απεργιακή κινητοποίηση και να ασκήσει πίεση. Χαρακτηριστικά, κάνει λόγο για «ποινικά αξιόποινη» συμπεριφορά και δηλώνει ότι «επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη πράξη», αποδίδοντας στους εργαζόμενους την ευθύνη για τις συνέπειες της κινητοποίησης.

Πρόκειται για προκλητική προσπάθεια εκφοβισμού και μεταφοράς ευθυνών. Οταν οι εργάτες ζητούν το αυτονόητο - τον μισθό τους και να γυρνούν σπίτι ζωντανοί - η εργοδοσία απαντά με «νομικές επιφυλάξεις» και απειλές, για να σπάσει την απεργία και να κρύψει την ουσία. Την ίδια ώρα, υπάρχει αναμονή για το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι οι εργάτες, σε Γενική τους Συνέλευση, έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν με κυλιόμενες, επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες μέχρι να δικαιωθούν.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
