Η παράσταση θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 1η Μάρτη στις 7 μ.μ. στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33, Αθήνα 112 52).
Η είσοδος θα γίνεται με προσκλήσεις από τη Γραμματεία του ιδρύματος (9 π.μ. - 3 μ.μ., τηλ. 2109738417).
23:05Σύσκεψη ΕΚ Τρικάλων: Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Όλοι στην απεργία στις 28 Φλεβάρη (ΦΩΤΟ)
23:00Εκλογές στο Σωματείο του ΚΑΤ: Αυτοδύναμο και ενισχυμένο το ψηφοδέλτιο της «Ταξικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης»
22:57ΠΟΜΑΣ: «Ντροπή και αγανάκτηση» για τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας
22:55Σε κίνδυνο η ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας - Αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις της ΕΣΚ (VIDEO)
22:50ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην 24ωρη απεργία στις 28 Φλεβάρη για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη
