Παράσταση προς τιμήν των φιλοξενούμενων στο «Σπίτι του Αγωνιστή»

Την παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» του Μπέρτολτ Μπρεχτ παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ προς τιμήν των φιλοξενούμενων αγωνιστών στο ίδρυμα «Το Σπίτι του Αγωνιστή».

Η παράσταση θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 1η Μάρτη στις 7 μ.μ. στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33, Αθήνα 112 52).

Η είσοδος θα γίνεται με προσκλήσεις από τη Γραμματεία του ιδρύματος (9 π.μ. - 3 μ.μ., τηλ. 2109738417).

    

