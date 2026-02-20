ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απέσπασαν δεσμεύσεις μετά τη νέα μέρα απεργίας

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η χθεσινή τρίτη μέρα απεργίας των αυτοκινητιστών ταξί, που ξεκίνησε την Τρίτη. Η απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ κατέληξε με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Θ. Νέζη, σύμβουλο του πρωθυπουργού.

Οι αυτοκινητιστές απέσπασαν δέσμευση ότι δεν θα ισχύσει το Γενικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης για την έναρξη ή ανανέωση άδειας, καθώς όπως είχαν καταγγείλει οι Επιτροπές Αγώνα ανοίγει την πόρτα για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης σε περίπτωση καταδίκης.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να εφησυχάσει και να καλλιεργήσει την αναμονή, όμως οι αυτοκινητιστές επέμειναν ότι αν δεν υπάρχει γραπτή δέσμευση και υλοποίηση των αιτημάτων τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Παράλληλα, προετοιμάζουν νέα πανελλαδική συγκέντρωση τη μέρα που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι στο στόχαστρο των αυτοκινητιστών μπαίνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες και έρχεται να δώσει νέα «δώρα» στους μονοπωλιακούς ομίλους.

Με το άρθρο 52 διευκολύνονται οι εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατικά ΙΧ να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Παράλληλα, η υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτροκίνητα φορτώνει τα βάρη της αντικατάστασης, αλλά και το τεράστιο κόστος λειτουργίας, στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους.

Οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί καλούν σε συνέχιση του αγώνα.