Σε ομηρία οι εργαζόμενοι της «Elite» στην Πάτρα

Με παρέμβασή τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την περασμένη Δευτέρα, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, εργαζόμενοι της «Πατραϊκής Χαρτοποιίας Elite» απαίτησαν την άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων, που ανέρχονται σε 5 έως 10 μήνες, οδηγώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε καθεστώς έντονου βιοποριστικού προβλήματος, καθώς και των αποζημιώσεων σε όσους απολύθηκαν.

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεών τους για την εργασιακή ομηρία στην οποία βρίσκονται εδώ και περίπου 10 μήνες, αντιπροσωπεία των εργαζομένων και του ΕΚΠ με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, απαίτησαν επιπλέον να μη βρεθεί κανένας εργαζόμενος στην ανεργία.

Οπως επεσήμαναν, τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο η εργοδοσία επικαλείται προβλήματα, δίνοντας υποσχέσεις για τις εξοφλήσεις των μισθοδοσιών είτε με την πώληση ακινήτων, είτε από το «ξεμπλοκάρισμα ανοιχτών λογαριασμών» από πιστωτές, είτε από «επενδυτή» - αγοραστή, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει προχωρήσει οτιδήποτε.

Παρά δε το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί ακόμα και πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας για την κατάσταση με τους απλήρωτους μισθούς, τίποτα δεν έχει προχωρήσει μέχρι και σήμερα, με τους περίπου 40 εργαζόμενους να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Κατά την παρέμβαση στον περιφερειάρχη τονίστηκε και η ανάγκη να εξασφαλιστεί η δουλειά τους, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ απαιτήθηκε να πάρει θέση και η περιφερειακή αρχή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Παράλληλα η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου πραγματοποίησαν παρέμβαση και στην εργοδοσία, απαιτώντας άμεσα συνάντηση προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της «Elite».