Εκδικητικές μετακινήσεις και συρρικνώσεις Τμημάτων

Το περασμένο Απρίλη το Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ είχε εκδώσει αναλυτική καταγγελία για το θέμα του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Αττικόν», όπου τονιζόταν η απαράδεκτη στάση του διοικητή του και του διοικητή της 2ης ΥΠΕ, που δεν εφαρμόζουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία το Νεφρολογικό Τμήμα είναι Τμήμα του ΕΣΥ και θα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο γιατρό κλάδου ΕΣΥ, και όχι πανεπιστημιακό καθηγητή. 10 μήνες μετά, ο διοικητής του «Αττικού» ακόμα αρνείται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικές εκθέσεις και από τον Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή). «Σαν να μην έφτανε αυτό, ο διοικητής του "Αττικού" αιφνίδια εξέδωσε στις 16/2/2026 εντολή μετακίνησης ενός από τους αρχαιότερους γιατρούς ΕΣΥ, νεφρολόγου του "Αττικού", προς το πρώην ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα", με έναρξη εφαρμογής από την επόμενη κιόλας, 17/2/2026, και αυτό παρά το γεγονός ότι υπήρχε αίτηση από άλλη γιατρό νεφρολόγο του "Αττικού", που επιθυμούσε η ίδια μια τέτοια μετακίνηση», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ και μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν» απαιτούν την άμεση ακύρωση αυτής της άθλιας εντολής μετακίνησης.

    

