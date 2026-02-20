Κύμα αντιδράσεων και στήριξης των υγειονομικών

Αμεση απάντηση στην καταστολή και στην πολιτική της Υγείας - εμπόρευμα δίνουν οι υγειονομικοί. Τη Δευτέρα 2 Μάρτη τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων της Αττικής προχωρούν σε σύσκεψη, στις 5 μ.μ. στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, για να συντονίσουν τον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους για υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας.

Τη χτεσινή επίθεση των ΜΑΤ στο Κρατικό της Νίκαιας καταδικάζει η ΟΕΝΓΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους "εχθρούς" υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα Υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης».

Η ΕΙΝΑΠ από την πλευρά της διαμηνύει: «Η τρομοκρατία δεν περνάει. Η κυβέρνηση να σταματήσει να προκαλεί, και να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του Νικαίας και όλων των νοσοκομείων και των νοσοκομειακών γιατρών». Ανακοίνωση εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο».

Το ΠΑΜΕ

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εμπορίου της Υγείας να ικανοποιήσουν τώρα τα αιτήματα των Σωματείων των υγειονομικών και να σταματήσουν να προκαλούν», αναφέρει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωση - καταγγελία για το χτεσινό όργιο καταστολής στη Νίκαια.

«Η εικόνα των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που συνόδευαν τον υπουργό Εμπορίου της Υγείας, χτυπούσαν και έφτασαν να κάνουν χρήση χημικών έξω από τα Επείγοντα, ήταν η ωμή απάντηση της κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματα των γιατρών, των νοσηλευτών και των εργαζομένων», τονίζει, και σε άλλο σημείο αποκαλύπτει ότι «ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές από την ανακαίνισή του».

«Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που ξεσκέπασαν οι υγειονομικοί και με τη σημερινή τους κινητοποίηση, χαλώντας τα παραμύθια του υπουργού. Γι' αυτόν τον λόγο ενοχλήθηκε και εμφανίστηκε στο νοσοκομείο όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς», προσθέτει το ΠΑΜΕ και ξεκαθαρίζει ότι οι υγειονομικοί έχουν στο πλευρό τους όλα τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους για το δικαίωμα του λαού σε δημόσια και δωρεάν Υγεία.