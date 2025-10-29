ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Εντατικά προετοιμάζουν τη 48ωρη απεργία στις 6 - 7 Νοέμβρη

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία για την οργάνωση της 48ωρης κλαδικής απεργίας τους στις 6 και 7 Νοέμβρη, απαιτώντας μεταξύ άλλων μαζικές προσλήψεις και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι με κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), στο πλαίσιο της απεργίας, στις 7 Νοέμβρη θα γίνει συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12 μ., ενώ στις 6 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της απεργιακής προετοιμασίας, μάλιστα, Σωματεία σε δημόσια νοσοκομεία οργανώνουν συσκέψεις, με αυτό του «Ευαγγελισμού» (ΣΕΝΕ) να καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία της Αττικής αύριο Πέμπτη στις 4.30 μ.μ. στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Λογιστών (Κάνιγγος 27, 5ος όροφος).

Μέχρι στιγμής απόφαση συμμετοχής έχουν πάρει τα Σωματεία Εργαζομένων των Νοσοκομείων «Αγία Ολγα», «Παμμακάριστος», ΨΝΑ Δαφνί, «Θριάσιο», ΚΑΤ, «Αττικόν», «Συγγρός», ΓΟΝ «Μεταξά» και «Νίκαια», καθώς επίσης οι 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ του Λαϊκού και του Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο κάλεσμά του το ΣΕΝΕ ξεχωρίζει την υποστελέχωση και την απαξίωση με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στην Υγεία και στην Πρόνοια, αναδεικνύοντας τις απολύσεις συμβασιούχων, τη συρρίκνωση και την παράδοση όλο και περισσότερων υπηρεσιών σε ιδιώτες, την ολοένα αυξανόμενη δυσχέρεια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας δημόσιες και δωρεάν για τους ασθενείς.

Στα παραπάνω προστίθεται και η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, που σαρώνει το ρημαγμένο εισόδημά τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τεράστια κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ όπως σημειώνει το Σωματείο «το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πληρώσουμε τις βαριές συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας στις διάφορες πολεμικές συγκρούσεις».

Το ΣΕΝΕ θυμίζει επίσης το πρόσφατο αντεργατικό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση για το 13ωρο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προάγγελο «ακόμα μεγαλύτερων αλλαγών και για τους εργασιακούς όρους των υγειονομικών στο Δημόσιο, που ήδη έχουν επιδεινωθεί ραγδαία από τις ελλείψεις προσωπικού, τις εξαντλητικές βάρδιες, τα συνεχόμενα νυχτερινά, τις διπλοβάρδιες και την εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων, με συνέπεια αυξημένα εργατικά "ατυχήματα" και επαγγελματικές ασθένειες».

Ο συγκεκριμένος νόμος, άλλωστε, πάει πακέτο με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με το Σωματείο να τονίζει ότι οι υγειονομικοί ξέρουν καλά πως «η κυβέρνηση φοβάται τις αντιδράσεις των εργαζομένων για τη σκληρή αντιλαϊκή της πολιτική και εντείνει την καταστολή».

Μάλιστα το ΣΕΝΕ στηλιτεύει τη στάση της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία «δεν μπορεί αλλά και δεν θέλει να παίξει τον ρόλο της ως μίας από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες στον δημόσιο τομέα, αντιθέτως έχει μετατραπεί σε χειροκροτητή και μηχανισμό στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής, της πολιτικής του υπουργείου Εμπορίου της Υγείας», γι' αυτό και ξεκαθαρίζει ότι «σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες δεν μπορούμε να περιμένουμε τις επετειακές στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις - φασόν που επαναλαμβάνει η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ».

Το ΣΕΝΕ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να δοθεί συνέχεια στην οργάνωση της πάλης και στον συντονισμό της δράσης απέναντι στην κυβερνητική επέλαση, με νομοθέτηση μέτρων που ολοκληρώνουν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, την εμπορευματοποίηση της Υγείας - Πρόνοιας, την αποδιάρθρωση της Ψυχικής Υγείας και των δομών απεξάρτησης.

Και, κόντρα και στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει την ακόμα βαθύτερη εμπορευματοποίηση, κόντρα στην ομηρία, στον εμπαιγμό και στις απολύσεις χιλιάδων επικουρικών, συμβασιούχων και εργολαβικών, προβάλλει διεκδικήσεις όπως για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, επιστημονικά δικαιώματα.

Για δημόσια και δωρεάν Υγεία με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και ουσιαστικές αυξήσεις με ανάκτηση όλων των απωλειών σε μισθολογικά - εργασιακά δικαιώματα.

Επίσης, κόντρα στα ωράρια - λάστιχο και στην εργασιακή εξόντωση, απαιτεί να μπει τέλος στην εντατικοποίηση και στις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, στην διπλο-τριπλοβάρδια και στην εξουθένωση, και να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι όσοι εργάζονται σε βαριές, ανθυγιεινές, επικίνδυνες συνθήκες.

Σήμερα στην Πάτρα

Σε σύσκεψη για τα προβλήματα της Υγείας και την οργάνωση της πάλης, στηρίζοντας και την πανυγειονομική απεργία, καλεί σήμερα Τετάρτη και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Δηλώνοντας και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΕΙΝΑ στις 6 Νοέμβρη, το Εργατικό Κέντρο στέκεται ειδικά στην κατάσταση στην πόλη, όπου με ευθύνη των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης έκλεισαν τα Νοσοκομεία Θώρακος και 409, ενώ το Παιδιατρικό «Καραμανδάνειο» παρέμεινε ανοιχτό μετά από αγώνα. Θυμίζει ότι στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» σε ενάμιση χρόνο εκδηλώθηκε φωτιά τρεις φορές, ενώ η τραγική κατάσταση συμπληρώνεται από τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία και τις τεράστιες λίστες αναμονής, αφού π.χ. 2.000 επιπλέον δωρεάν χειρουργεία θα γίνονταν αν αυτές λειτουργούσαν.

Ξεχωρίζει ακόμα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς, με τα Ογκολογικά Τμήματα των ΠΓΝΠ του Ρίου και του «Αγιος Ανδρέας» να είναι αποψιλωμένα, ενώ η εικόνα είναι ακόμα πιο επιβαρυντική λόγω του ελάχιστου προσωπικού στις αντίστοιχες μονάδες των γύρω νομών. Την ίδια ώρα, εξαιτίας βλάβης στον γραμμικό επιταχυντή στο «Αγιος Ανδρέας» εδώ και έναν χρόνο παραμένουν στην αναμονή μέχρι να λάβουν τη θεραπεία τους.

Το «παζλ» συμπληρώνουν η έλλειψη δημόσιων δομών Αποκατάστασης (λειτουργούν μόνο 8 στις 21 κλίνες, λόγω ελλείψεων προσωπικού, στο ΠΓΝΠ του Ρίου), η συνολικά υποβαθμισμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι επικείμενες συγχωνεύσεις στα Νοσοκομεία Καλαβρύτων και Αιγίου.

«Μαζί με όλα τα παραπάνω, δεν μπορεί να ξεχνάμε και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες εργάτες γης στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας, που όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα από την παρέμβαση και τη δράση του Εργατικού Κέντρου και των συνδικάτων στον κλάδο Ποτών - Τροφίμων, αναδείξαμε τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται», καταλήγει το ΕΚ Πάτρας.