ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Από όλη τη Θεσσαλία θα διαδηλώσουν στη Λάρισα

Η διοργάνωση πανθεσσαλικού συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στη Λάρισα, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, αποφασίστηκε σε πανθεσσαλική σύσκεψη των διοικήσεων των Συνταξιουχικών Σωματείων, στα Τρίκαλα, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

Την σύσκεψη απασχόλησαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά και η διάθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης κ.λπ.