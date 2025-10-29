Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Από όλη τη Θεσσαλία θα διαδηλώσουν στη Λάρισα

Την Τετάρτη 12 Νοέμβρη το συλλαλητήριο

Η διοργάνωση πανθεσσαλικού συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στη Λάρισα, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, αποφασίστηκε σε πανθεσσαλική σύσκεψη των διοικήσεων των Συνταξιουχικών Σωματείων, στα Τρίκαλα, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

Την σύσκεψη απασχόλησαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά και η διάθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης κ.λπ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
