Στη μάχη για να σωθούν σπίτια του λαού από τα «κοράκια»

Συγκέντρωση σήμερα για κατοικία στην Αγ. Βαρβάρα

Στο «πόδι» βρίσκονται Συνδικάτα και φορείς για να προστατέψουν τα σπίτια του λαού από τα «κοράκια» και τα funds, καλώντας σε κινητοποιήσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σήμερα Τετάρτη, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας Βαρβάρας μαζί με φορείς της περιοχής καλούν σε κινητοποίηση στις 6.30 μ.μ. στη Γυθείου και Αγ. Γεωργίου, έξω από το σπίτι οικογένειας που απειλείται με πλειστηριασμό, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από την πρώτη στιγμή οι φορείς της περιοχής, αλλά και οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας για να μην πεταχθεί στον δρόμο, δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη τους.

«Ο αγώνας τους να μείνουν σπίτι τους είναι και δικός μας! Κανένας μόνος του - Καμία μόνη της», ξεκαθαρίζει το κάλεσμα της σημερινής κινητοποίησης.

Συνέντευξη Τύπου από το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων

Παράλληλα, σε συνέντευξη Τύπου προχωρά το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων σήμερα Τετάρτη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Βερανζέρου 1, 5ος όροφος).

Στο κάλεσμά του το Σωματείο καταγγέλλει τη νέα επίθεση της αστικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης απέναντι στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, μέσα από την επικείμενη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων των δανείων του νόμου Κατσέλη.

Η απόφαση αυτή, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών, των servicers και των funds, θα εκτοξεύσει τις μηνιαίες δόσεις, μετατρέποντας το χρέος των εργατικών - λαϊκών οικογενειών σε θηλιά, ενώ η πιθανή αναδρομική ισχύς της θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος και μαζικές απώλειες κατοικιών.

Μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, φοροληστείας και γενικευμένης φτώχειας, η Επιτροπή κατά των Πλειστηριασμών του Σωματείου, μαζί με εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ, δίνει καθημερινά μάχη για να αποτρέψει εξώσεις και πλειστηριασμούς, δείχνοντας ότι μόνο ο οργανωμένος λαός μπορεί να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στη στέγη και στη ζωή με αξιοπρέπεια.

«Απέναντι λοιπόν σε νόμους άδικους, κομμένους και ραμμένους για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, μοναδική ασπίδα προστασίας των λαϊκών συμφερόντων αποτελεί η πάλη και η αλληλεγγύη του οργανωμένου λαϊκού και εργατικού κινήματος», σημειώνει η ανακοίνωση.

Κινητοποίηση αύριο Πέμπτη από το Συνδικάτο Μετάλλου

Παρέμβαση στην εισπρακτική «Quant» (Λ. Κηφισίας 66) θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, καταγγέλλοντας την προσπάθεια πλειστηριασμού ανέργου καρκινοπαθούς.

Παράλληλα, εκτός από το πρόβλημα υγείας, ο συγγενής συναδέλφου τους είναι πλημμυροπαθής από την κακοκαιρία «Daniel», όπως τονίζει το Συνδικάτο, και τα τελευταία χρόνια κινούταν μεταξύ ανεργίας και απασχόλησης σε διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ, παλεύοντας παράλληλα για την υγεία του με θεραπείες.

«Προειδοποιούμε τα λογής λογής κοράκια, τους επονομαζόμενους επενδυτές που θέλουν να κάνουν μπίζνες πάνω στα συντρίμμια και τις λάσπες της καταστροφής, πάνω στις ζωές βιοπαλαιστών που πάλεψαν σκληρά ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή, όπως ο Χρήστος, ότι δεν θα επιτρέψουμε να πάρουν αυτό το σπίτι. Θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», τονίζει η ανακοίνωση.

    
