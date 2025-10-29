ΝΕΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νεκρός 23χρονος διανομέας στο μεροκάματο

Μαχητική παρέμβαση στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας το ΣΕΤΕΠΕ, μετά το νέο θανατηφόρο «ατύχημα» με θύμα 23χρονο διανομέα, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου του δήμου Χαλκηδόνας.

Ο 23χρονος σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημά του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το ΣΕΤΕΠΕ με την παρέμβασή του απαίτησε να παρθούν τώρα μέτρα για τους διανομείς. Ειδικότερα: Παροχή ΜΑΠ με ευθύνη του εργοδότη, επαναφορά των ΒΑΕ, 5ήμερο - 7ωρο, καμία διανομή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Ακόμα ένας νεκρός της τάξης μας, ακόμα ένας νεκρός συνάδελφος επειδή δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από κράτος και εργοδοσία. Ερχεται να προστεθεί στη λίστα με τους δεκάδες νεκρούς συναδέλφους τα τελευταία χρόνια, ο τέταρτος στην πόλη μας. Οσο οι διανομείς είναι έρμαια της εργοδοτικής ασυδοσίας και της έλλειψης προστασίας από τις κυβερνήσεις, θα έχουμε αυτά τα εγκλήματα. Δεν δεχόμαστε να ζούμε καθημερινά "Τέμπη". Παλεύουμε μέσα από τα σωματεία μας», τονίζει το Συνδικάτο.

63χρονος σκοτώθηκε σε οικοδομή στο Ρέθυμνο

Ενα ακόμα θύμα στον αγώνα της επιβίωσης έπεσε χθες 63χρονος εργολάβος οικοδομής στο Ρέθυμνο. Ο 63χρονος εργαζόταν το πρωί σε ταράτσα οικοδομής στο χωριό Αξός Μυλοποτάμου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες υποχώρησε μέρος της ταράτσας και ο ίδιος βρέθηκε στο κενό από ύψος πολλών μέτρων. «Ως εδώ! Απαιτούμε άμεσα να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής μας», τονίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύμνου, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια. Καλεί τους οικοδόμους «να συσπειρωθούν στο Συνδικάτο μας, να παλέψουμε από κοινού ώστε να επιβάλουμε στην πράξη στους χώρους δουλειάς όσα έχουμε ανάγκη για να προστατεύσουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τη ζωή μας».