Πανελλαδική σύσκεψη φορέων και συλλόγων ΑμεΑ την Κυριακή 2/11

Πανελλαδική σύσκεψη φορέων, συλλόγων, επιτροπών αγώνα και συνδικαλιστών του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος των ΑμεΑ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος), ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης μέσω zoom (https://us02web.zoom.us/j/83828605615 pwd=fOdZs5wHqNumbRo5rQdKJbIxafyLJj.1 | Meeting ID: 838 2860 5615 / Passcode: 441293).

Σε ανακοίνωσή της η ΣΕΑΑΝ καλεί σε ξεσηκωμό μπροστά και στις 3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Μέρα ΑμεΑ, οπότε θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 μ. στο Σύνταγμα, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων την απαίτηση για άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στα επιδόματα. Ειδικά για την Ειδική Αγωγή οι φορείς απαιτούν ασφαλή Ειδικά Σχολεία, μαζικές προσλήψεις, κάλυψη όλων των κενών, ικανοποίηση των αιτημάτων για την Παράλληλη Στήριξη, νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία, Ειδικά και Γενικά, και να λειτουργήσουν όλα τα Ειδικά Σχολεία που είναι στα χαρτιά. Για την Υγεία: Να σταματήσει κάθε πληρωμή από τους ανάπηρους και τους χρόνιους πάσχοντες για αναγκαίες εξετάσεις, φάρμακα, θεραπείες, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τεχνολογικά βοηθήματα, και γενναία χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

    

