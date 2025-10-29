Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» στις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο

Με μαζική εξόρμηση στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» ανακοίνωσε τον υποψήφιό της για πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Κωνσταντινίδη, στις εκλογές που θα γίνουν στις 30 Νοέμβρη.

Διακινήθηκε πλατιά η διακήρυξη της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων» για τις επικείμενες εκλογές, συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί δικηγόροι, και τονίστηκε ότι «η δύσκολη κατάσταση που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων μπορεί να αλλάξει και αλλάζει όσο παίρνουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια, οργανώνουμε τον αγώνα για τις ανάγκες μας σε σύγκρουση με την πολιτική που μας τσακίζει».

Εγινε πλατύ κάλεσμα σε αυτοαπασχολούμενους, μισθωτούς και ασκούμενους δικηγόρους να στείλουν ηχηρό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές, να ενισχύσουν τη δική τους φωνή και με ισχυρή «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» να δυναμώσουν τον δρόμο της ανατροπής, τον δρόμο των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων τους.

    

