ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Καταστρώνουν την κλιμάκωση των αγώνων και των διεκδικήσεων

Την αγωνιστική κλιμάκωση της δράσης τους σχεδιάζουν Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, μετά τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του Οκτώβρη. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη οργανώνονται συσκέψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 12 και 11 Νοέμβρη αντίστοιχα.

Στην Αθήνα

Συγκεκριμένα, σε μεγάλη σύσκεψη προχωρούν την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «STUDIO» (Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής) Συνδικάτα της Αττικής μαζί με Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, δίνοντας σήμα κλιμάκωσης των αγώνων.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αγώνα ενάντια στο εκτρωματικό νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς και της «ευελιξίας», στο επίκεντρο μπαίνει η μάχη για να μείνουν στα χαρτιά οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις, να ανέβει η διεκδίκηση σε κλάδους και χώρους δουλειάς για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Για να μπουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματα, να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να καταργηθεί η «ευελιξία» του.

Παράλληλα, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς που φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζομένων.

Με αυτόν τον βηματισμό προτάσσονται οι διεκδικήσεις για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Τα Σωματεία απαιτούν καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καλούν να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

Το κάλεσμα για τη σύσκεψη απευθύνουν μέχρι στιγμής: Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλη σύσκεψη για την οργάνωση και συνέχιση του αγώνα οργανώνουν και εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ., στο σινεμά «Φαργκάνη». Με εφόδιο τους επιτυχημένους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος και την πείρα που συσσωρεύεται, δυναμώνουν την πάλη για να μπουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζομένων, για να γενικευτεί παντού η αναμέτρηση με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες τους στον βωμό του κέρδους.

Τη σύσκεψη καλούν: Ενωση Εμποροϋπάλληλων νομού Θεσσαλονίκης, Σωματείο εργαζομένων «Πράκτικερ» παράρτημα Θεσσαλονίκης, Σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Μασούτη» Βόρειας Ελλάδας, Συνδικάτο εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο εργαζομένων Φαρμάκου - Καλλυντικού και συναφών επαγγελμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματείο εργαζομένων στη «Pfizer Hellas», ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης, Συνδικάτο Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο κάλεσμά τους τα εργατικά σωματεία αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Η επιτυχία των δύο μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων του Οκτώβρη απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι ήδη έχουν πετάξει το νομοσχέδιο αποκτήνωσης για τη 13ωρη δουλειά στα σκουπίδια. Με τα σωματεία τους έβαλαν σφραγίδα στη μεγάλη αναμέτρηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κυβέρνηση της ΝΔ. Είναι παρακαταθήκη στη μάχη για μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας.

Είναι συνέχεια της πάλης μας απέναντι στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων που σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, τις τελευταίες δεκαετίες ξηλώνουν όλο και περισσότερα δικαιώματά μας και μας γυρνάνε πίσω στον μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα και κορύφωση των αγώνων που ξετυλίγονται σε δεκάδες κλάδους και χώρους δουλειάς για να πεταχτούν στα σκουπίδια οι αντιδραστικοί νόμοι, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων».

Τονίζουν ότι «τώρα είναι η ώρα να γίνει οργάνωση και αγώνας η τεράστια οργή από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς, από τη μεγάλη φοροληστεία και την ακρίβεια, από τις υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση. Από τις μεγάλες θυσίες που κάνουμε για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Από την ένταση της καταστολής και από τη δράση ενός κράτους εχθρικού για τον λαό, βουτηγμένου στα σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών.

Επιβεβαιώνεται η δύναμη του οργανωμένου λαού! Η δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης, που δεν τα διπλώνει, που δεν συμβιβάζεται με ψίχουλα, που δεν παγιδεύεται στα παζάρια για την αναζήτηση "μεσσιών" που θα μας λύσουν τα προβλήματα.

Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!

Αυτή η μεγάλη παρακαταθήκη είναι εντολή να συνεχίσουμε τον αγώνα μας!

Για να μπουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να καταργηθεί η ευελιξία του. Για να ενισχυθεί η πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της ανάπτυξης της παραγωγής και της επιστήμης. Για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Ο,τι παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές αγωνιστών πρέπει να το παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μας.

Εφόδιό μας είναι η πείρα που συσσωρεύεται. Να αχρηστεύουμε την κυβερνητική προπαγάνδα, τα κούφια λόγια των κομμάτων που συμφωνούν με αυτή τη βαρβαρότητα. Προχωράμε αποφασιστικά ακυρώνοντας την εργοδοτική τρομοκρατία, δίνοντας θάρρος και φωνή σε περισσότερους εργαζόμενους, με την ίδρυση νέων σωματείων. Δυνατός εργαζόμενος είναι ο οργανωμένος εργαζόμενος!».

Καλούν τους εργαζόμενους να προσπεράσουν τις ηγετικές ομάδες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, τα στηρίγματα του κεφαλαίου μέσα στο κίνημα που κηρύττουν την υποταγή και φυσικά τη νόθα ηγεσία του ΕΚΘ που ανήκει σε αυτή την πλειοψηφία.

Και σαλπίζουν την ανάγκη τώρα να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες, οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς που φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες και το δίκιο των εργαζομένων.