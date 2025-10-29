ΧΑΝΙΑ

Πρωτοφανής πρόκληση από την αστυνομία σε βάρος του Συνδικάτου Οικοδόμων

Τα στοιχεία των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες ζητούσε η αστυνομική διεύθυνση | Κρούσματα αυταρχισμού και σε άλλους χώρους δουλειάς

Πρωτοφανείς και απαράδεκτες είναι οι αξιώσεις που διατύπωσε η αστυνομική διεύθυνση στα Χανιά από την, σε μια σαφή στόχευση στη συνδικαλιστική δράση, και για την τρομοκράτηση για λογαριασμό της εργοδοσίας.

Οπως καταγγέλλει χαρακτηριστικά η Ενωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Χανίων, η Αστυνομική Διεύθυνση του νομού έκανε παρέμβαση στο σωματείο, ζητώντας με το «έτσι θέλω» τους ψηφίσαντες στις πρόσφατες εκλογές!

Συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός πέρασε τις τελευταίες μέρες δύο φορές από το Εργατικό Κέντρο και ζήτησε να μιλήσει με εκπρόσωπο του σωματείου Οικοδόμων. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της απερχόμενης διοίκησης του σωματείου και του ζήτησε το ...μητρώο των ψηφισάντων και τους εκλεγέντες στις εκλογές, χωρίς να δώσει την παραμικρή εξήγηση.

Προχθές λοιπόν, η Ενωση Οικοδόμων μαζί με μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Χανίων προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Αστυνομική Διεύθυνση, με τον διοικητή της να αποδίδει το γεγονός σε ...«παρεξήγηση». Ενώ, αργότερα, επικοινώνησαν με τον απερχόμενο πρόεδρο του σωματείου από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και ζήτησαν συνάντηση προκειμένου να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις.

Τηλεφωνική παρέμβαση για το θέμα έκανε το απόγευμα της Δευτέρας στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας.

«Θεωρούμε πολιτικά υπεύθυνο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και περιμένουμε τις απαντήσεις του», τονίζει η Ενωση Οικοδόμων Χανίων, αναδεικνύοντας ότι αυτό που πραγματικά ενόχλησε το κράτος και την Αστυνομία ήταν το θετικό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, όπου ψήφισε κοντά το 40% του κλάδου. «Φυσικά και θα τους ενοχλούσε η καθολική συμμετοχή μέσα στα μεγαλύτερα εργοτάξια του νομού, η σταθερή επιτυχημένη δράση του σωματείου για όλα τα ζητήματα του κλάδου των κατασκευών», τονίζει. Και προσθέτει ότι προφανώς οι μεγαλοκατασκευαστές και μεγαλοεργολάβοι θορυβήθηκαν με το εκλογικό αποτέλεσμα και έστειλαν τον κρατικό μηχανισμό να παρέμβει.

«Εχουμε καταλάβει τι τους φοβίζει», αναφέρει το Σωματείο και θυμίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν είχε το ίδιο ...άγχος όταν έπρεπε να παρέμβει π.χ. στον καύσωνα, όταν η εργοδοσία «έβαζε τους εργάτες μέσα στα φρεάτια, όταν οι εργοδότες τραμπουκίζουν μετανάστες εργάτες».

Και, στέλνοντας μήνυμα ότι οι οικοδόμοι και τα Σωματεία τους δεν τρομοκρατούνται, τονίζει πως «τα 100 χρόνια ζωής της Ομοσπονδίας μας είναι σφυρηλατημένα με αγώνα και αίμα». Γι' αυτό και καλεί «όλα τα σωματεία του νομού σε επαγρύπνηση και δημόσια στήριξη», αφού ένα τέτοιο κρούσμα αυταρχισμού «δεν αφορά μόνο τους οικοδόμους, αλλά όλους τους εργαζόμενους».

Καζίνο Θεσσαλονίκης: Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή

Στο μεταξύ, και απαντώντας σε ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αύριο Πέμπτη 30 Οκτώβρη, στις 9 π.μ., όπου εκδικάζεται η υπόθεση της εκδικητικής απόλυσης του γραμματέα του σωματείου εργαζομένων στο «Hyatt Regency», καλούν το ΣΕΤΕΠΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων στη «Hyatt Regency Τουριστική - Ξενοδοχειακή».

Απαιτούν να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή Δ. Νούση, που απολύθηκε την άνοιξη του 2025 επειδή υπερασπίστηκε συνάδελφό του στα δικαστήρια. Απολύθηκε μάλιστα χωρίς καν να του δοθεί αποζημίωση, μιας και κατασκευάστηκε από την πλευρά της εταιρείας η κατηγορία της «αντιγραφής, διάδοσης και διακίνησης προσωπικών δεδομένων».

«Ο πραγματικός λόγος της παράνομης και εκδικητικής αυτής απόλυσης του συναδέλφου μας δεν ήταν άλλος από τη μαχητική στάση που επέδειξε σε όλους τους αγώνες που δόθηκαν στην εν λόγω επιχείρηση. Παρών τόσο στους αγώνες που αφορούσαν τις συνθήκες εργασίας, το εισόδημα των εργαζομένων, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας (χαμηλά μεροκάματα, μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου κ.α.) όσο και στο ξεσκέπασμα της εργοδοσίας στα ψεύδη περί "μη κέρδους" ώστε να δρομολογηθεί σχέδιο απολύσεων. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 άγγιξε τα 84,29 εκατ. ευρώ!», σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους τα σωματεία και καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά το «παρών» στην κινητοποίηση και να στείλουν το μήνυμα ότι η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει.

Εργαζόμενος καλείται σε απολογία επειδή μίλησε για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού

Στο μεταξύ, σε ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού, η εργοδοσία του «Σκλαβενίτη» καλεί σε γραπτή απολογία εργαζόμενο, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Β. Ελλάδας, για «παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού» επειδή τόλμησε να εκφράσει την άποψη ότι στην Παλαιστίνη συντελείται γενοκτονία!

Το Σωματείο Εργαζομένων «Σκλαβενίτη» Β. Ελλάδος καταδικάζει την κλήση σε γραπτή απολογία, απαιτεί να μην προχωρήσει κανένα πειθαρχικό μέτρο και προειδοποιεί την εταιρεία πως θα βρει τους εργαζόμενους απέναντί της με αποφασιστικό τρόπο.

Σημειώνεται ότι την άποψή του ο εργαζόμενος την εξέφρασε σε στιχομυθία που είχε με πελάτισσα και λίγες μέρες αργότερα κλήθηκε στο γραφείο της διεύθυνσης του καταστήματος, όπου του τόνισαν πως απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις εν ώρα εργασίας, καθώς αυτό «παραβιάζει τον εσωτερικό κανονισμό»! Στη συνέχεια, βδομάδες μετά κλήθηκε να υπογράψει ότι παρέλαβε την κατηγορία που σχηματίστηκε εναντίον του και του δόθηκε περιθώριο τριών ημερών «για να υποβάλει την απολογία του».

«Εργασιακός μεσαίωνας» σε μεγάλη αλυσίδα στα Γιάννενα

Στα Γιάννενα, με τη σκληρή πραγματικότητα της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από εξαγορές και βελτίωση της θέσης τους έρχονται οι εργαζόμενοι της αλυσίδας «Παπαγεωργίου» που εξαγοράστηκε από την Πέντε ΑΕ - «Γαλαξίας». Εκεί, παρά τις δεσμεύσεις της εταιρείας ότι «θα διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βελτίωση των υπηρεσιών» και ότι «οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σημαντικοί συνεργάτες», οι πρακτικές που καταγγέλλονται είναι το ακριβώς αντίθετο: Επιβολή νέων ατομικών συμβάσεων και εκβιασμών για υπογραφές.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων, οι συμβάσεις δεν αναγράφουν ημερομηνία πρόσληψης και δεν αναγνωρίζουν την πολυετή προϋπηρεσία, ρίχνοντας τον μισθό στον κατώτατο. Δεν αναγνωρίζονται οι ειδικότητες (ταμίες, κρεοπώλες, μανάβηδες κ.λπ.), ανοίγοντας δρόμο για μετακινήσεις από πόστο σε πόστο και από κατάστημα σε κατάστημα. Ζητείται από τους εργαζόμενους να δηλώσουν προβλήματα υγείας με την απειλή απόλυσης για «απόκρυψη στοιχείων». Προβλέπονται ακόμη και σωματικοί έλεγχοι κατά την αποχώρηση. Και το πιο προκλητικό: Απαιτείται να υπογράψουν αποδοχή κανονισμού εργασίας χωρίς να τους δοθεί καν για ανάγνωση.

Οι εκπρόσωποι της «Γαλαξίας» φτάνουν στο σημείο να εκβιάζουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν, απειλώντας ότι «η μη υπογραφή ισοδυναμεί με παραίτηση». Ιδιαίτερα στο κατάστημα Ανατολής επιχειρήθηκαν υπογραφές υπό φόβο και πίεση.

«Δεν είμαστε ρομπότ, ούτε εμπόρευμα με ημερομηνία λήξης», δηλώνουν οι εργαζόμενοι. Απαιτούν την άμεση απόσυρση των κατάπτυστων συμβάσεων, τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων όρων (μισθοί, ωράρια, τοποθέτηση σε συγκεκριμένα καταστήματα/πόστα) και αυξήσεις που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση. «Δεν αγόρασαν κι εμάς μαζί με τα κτίρια», τονίζουν.

Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων καλεί σε συσπείρωση και αλληλεγγύη: «Κανένας μόνος - κανένας ανυπεράσπιστος. Αν η νέα εργοδοσία επιμείνει, θα μας βρει όλους απέναντί της». Η «επένδυση βιώσιμης ανάπτυξης» αποδεικνύεται - για άλλη μια φορά - ανάπτυξη πάνω στις πλάτες των εργαζομένων.