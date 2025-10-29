ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης με περισσότερα βάρη σε ασθενείς και προσωπικό

Σήμερα αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας», με τον προσανατολισμό του για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας να επιβεβαιώνεται και στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής.

Το γεγονός ότι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για «Υγεία - εμπόρευμα» ανέδειξε ο ειδικός αγορητής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης. Σημείωσε ότι πρόκειται για μια πολιτική - απόρροια συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, που συμφωνούν όλα τα κόμματα, παρά τις όποιες επιμέρους προτάσεις τους. «Το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και αυτό φαίνεται εξελικτικά από τα τελευταία 20 και όχι μόνο χρόνια και, αντίστοιχα, η περαιτέρω αύξηση της εμπορευματοποίησης και η λειτουργία με επιχειρηματικά κριτήρια των δημόσιων μονάδων Υγείας, που μόνο κατ' όνομα είναι δημόσιες».

Οπως σημείωσε, σ' αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης των διοικήσεων των νοσοκομείων, το οποίο έχει να κάνει με τις δημόσιες μονάδες που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες, με ένταση της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. «Αρα λοιπόν, έχουμε σταδιακή μετατροπή αυτού του όποιου δημόσιου έχει ο καθένας στο μυαλό του σε επιχειρηματικές μονάδες αυτοτελείς, αυτοχρηματοδοτούμενες, με σταδιακή απόσυρση του κράτους από την ενίσχυσή τους. Σ' αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγμα, είναι οι εργασιακές σχέσεις όλου του προσωπικού των δημόσιων μονάδων Υγείας», ανέφερε τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από άρθρα τα οποία συντηρούν το άθλιο εργασιακό καθεστώς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Σχετικά με το αφήγημα που ακούστηκε και σ' αυτή τη συνεδρίαση, δηλαδή ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», ο βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε: «Για την υγεία του λαού οι δημοσιονομικές δαπάνες είναι μειωμένες, υπάρχουν όρια. Για τις πολεμικές δαπάνες όμως, για την προσαρμογή της χώρας μας στην πολεμική οικονομία, για τα δισεκατομμύρια, κοντά 30 δισ., για τα επόμενα χρόνια, σε πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, υπάρχουν λεφτά. Για τις φρεγάτες που "φυλάνε" τα σύνορα στην ...Ερυθρά Θάλασσα, 500.000 ευρώ την ημέρα... Κάντε τον υπολογισμό και δείτε τι μπορεί να λείπουν από μια σειρά κοινωνικές παροχές που περικόπτονται συνεχώς», πρόσθεσε αναδεικνύοντας τον νέο γύρο περικοπών που αναμένονται σε κοινωνικές δαπάνες, Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, προκειμένου να ενισχυθεί η πολεμική οικονομία.

Οπως σημείωσε, μαζί με την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας ενισχύεται και η επιχειρηματική δράση με μια σειρά διαδοχικά νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το άρθρο 91 το οποίο διευκολύνει την ιδιωτική επιχειρηματική δράση στην κατ' οίκον νοσηλεία.

«Εμείς διαφωνούμε με την ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν είναι λογική ότι - όπως ακούστηκε - "συμφωνούμε λέει στη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αρκεί να υπάρχει μια ισορροπία". Αυτά είναι επιχειρήματα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, που έλεγαν ότι "η πολιτική μας κατατείνει ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα"». Και στον αντίποδα αυτών των ισχυρισμών, ο Γ. Λαμπρούλης ανέδειξε ότι όπως αποδείχθηκε οι συμπράξεις εδράζονταν σε βάρος αυτού που λέγεται δημόσιος χαρακτήρας των δημόσιων μονάδων Υγείας, ενώ έφερναν αύξηση των πληρωμών για υπηρεσίες Υγείας από τους ασθενείς.