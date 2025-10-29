ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να θεσπιστεί ο δωρεάν και έγκαιρος Καθολικός Νεογνικός Ελεγχος Ακοής

Την ανυπαρξία μιας ακόμα σημαντικής προληπτικής εξέτασης που αφορά τα νεογνά φέρνει το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέτει προς το υπουργείο Υγείας στη Βουλή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Καθολικό Νεογνικό Ελεγχο Ακοής (ΚΝΕΑ), που αφορά τον ακοολογικό έλεγχο όλων των νεογνών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση συγγενούς βαρηκοΐας, η εφαρμογή του οποίου συνιστάται και από τον ΠΟΥ.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η συγγενής βαρηκοΐα (κληρονομική) είναι από τις συχνότερες συγγενείς ανωμαλίες και αφορά 1-4 νεογνά ανά 1.000 γεννήσεις. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι είναι δυνατή η ανιχνευτική δοκιμασία, αυτή δεν παρέχεται.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία των Ωτοακουστικών Εκπομπών (OAEs) θα πρέπει να εκτελείται πριν το παιδί εγκαταλείψει το μαιευτήριο (το 2ο ή 3ο 24ωρο ζωής), και σε κάθε περίπτωση μέσα στον πρώτο μήνα μετά τη γέννησή του.

Ομως, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, και παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις επιστημονικών φορέων και συλλόγων, στη χώρα μας δεν έχει θεσπιστεί ο υποχρεωτικός Καθολικός Νεογνικός Ελεγχος Ακοής. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σε ειδικό διεθνές ιατρικό συνέδριο, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα (ανάμεσα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες) που παρουσίασε επιδείνωση στην κάλυψη του νεογνικού ελέγχου ακοής από 30% σε 20% τη διετία 2023-2024.

Η έλλειψη Καθολικού Νεογνικού Ελέγχου Ακοής στη χώρα μας καθυστερεί τη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας, με τη διάγνωση τελικά να γίνεται σε ηλικία 2 ή 3 ετών ή και αργότερα, με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη του λόγου, προφορικού και γραπτού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού που επηρεάζει την καθημερινότητά του, την επίδοση στο σχολείο, αποτελεί παράγοντα ψυχολογικής επιβάρυνσης, καθώς τα περισσότερα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη και εκρήξεις θυμού, εν τέλει εμποδίζει την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία γενικότερα. Παράλληλα, οδηγεί σε πολυετή ανάγκη για ειδικές θεραπείες και εκπαιδευτική υποστήριξη, με σοβαρές επιπτώσεις στο ίδιο το παιδί αλλά και την οικογένεια, που ταλαιπωρείται και επιβαρύνεται οικονομικά.

Η ανυπαρξία του ΚΝΕΑ, σε συνδυασμό με τη μείωση των όποιων έγκαιρων νεογνικών ακοολογικών ελέγχων, είναι ένα ακόμα δείγμα για την έλλειψη της ουσιαστικής πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης και μάλιστα σ' αυτές τις κρίσιμες ηλικίες.

Τα παραπάνω αναδεικνύει η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα στην Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, μεταφέροντας την απαίτηση να θεσπιστεί ο δωρεάν, έγκαιρος και υποχρεωτικός Καθολικός Νεογνικός Ελεγχος Ακοής, με ευθύνη του κράτους για όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση. Αλλά και για να αναπτυχθούν δημόσιες και δωρεάν δομές ακοολογικού ελέγχου και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων, σε όλα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας καθώς και σε όλες τις Μαιευτικές Μονάδες, αλλά και τα ΚΥ, με πρόσληψη προσωπικού, αναβάθμιση των υποδομών και έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.