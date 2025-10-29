Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΥΓΕΙΑ
Αύριο Πέμπτη το 1ο Φεστιβάλ της ΕΝΙΘ

Το πρώτο της Φεστιβάλ διοργανώνει η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο «Soul» (26ης Οκτωβρίου 104), μια πρωτοβουλία - ανάσα συλλογικότητας και αλληλεγγύης όπου θα συζητήσουν, θα προβληματιστούν αλλά και θα διασκεδάσουν.

Η ΕΝΙΘ επιδιώκει το Φεστιβάλ να αποτελέσει σημείο συνάντησης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων των νοσοκομειακών γιατρών της πόλης, συνολικά των υγειονομικών και του λαού. «Να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό για το τι σύστημα Υγείας έχουμε σήμερα ανάγκη, πώς συλλογικά θα το διεκδικήσουμε, αλλά και πώς η κατάσταση στη δημόσια Υγεία έχει άμεση σχέση με ζητήματα όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, τα ψυχικά και κοινωνικά αδιέξοδα της κοινωνίας κ.τ.λ.

Παράλληλα όμως θέλουμε να αναδειχθεί η αξία και ανάγκη της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως καθημερινότητα και μορφή εξέλιξης του εργαζόμενου υγειονομικού, και όχι ως πολυτέλεια, πλάι με την ομορφιά της κοινωνικής προσφοράς», σημειώνει στο κάλεσμά της.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει:

- Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Κουκουβάγιες» σε σενάριο Αντιγόνης Μπάρμπα και σκηνοθεσία Βασίλη Μπεκιάρη.

- Εκδήλωση με θέμα «Η υγεία εργαζομένων και ασθενών στο στόχαστρο: κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;» στην οποία θα μιλήσουν: Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόσιας Υγείας και Πολιτικών Υγείας, Ιατρική ΑΠΘ, Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του συλλόγου Επιθεωρητών Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, Γιάννης Παντουλάρης, Διευθυντής Ψυχιατρικής ΕΣΥ, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ.

- Συνέντευξη με Παλαιστίνια ειδικευόμενη γιατρό σε νοσοκομείο της Βηθλεέμ.

Και τέλος, γλέντι με την Βάσω Βασιλειάδου και την μπάντα της.

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Λίγες μέρες μετά, την Τρίτη 4 Νοέμβρη, στις 2 μ.μ., στο αμφιθέατρο Μεταξά (Δ' Κτίριο) του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», η ΕΝΙΘ προγραμματίζει την εκλογοαπολογιστική της Γενική Συνέλευση, όπου θα γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ, θα εκλεγεί η εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες και θα συζητηθεί η οργάνωση της 48ωρης απεργίας της ΟΕΝΓΕ στις 6 και 7 Νοέμβρη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Πρωτοφανής πρόκληση από την αστυνομία σε βάρος του Συνδικάτου Οικοδόμων
Καταστρώνουν την κλιμάκωση των αγώνων και των διεκδικήσεων
Δεκάδες ξανά οι νοσηλευόμενοι σε ράντζα και φορεία
Εντατικά προετοιμάζουν τη 48ωρη απεργία στις 6 - 7 Νοέμβρη
Μέτρα πρόληψης και προστασίας απαίτησαν η ΟΓΕ, ομάδες και Ενώσεις της
Στη μάχη για να σωθούν σπίτια του λαού από τα «κοράκια»
 Νεκρός 23χρονος διανομέας στο μεροκάματο
 Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης με περισσότερα βάρη σε ασθενείς και προσωπικό
 Πανελλαδική σύσκεψη φορέων και συλλόγων ΑμεΑ την Κυριακή 2/11
 Με αγωνιστικό σχεδιασμό απαντούν στον κυβερνητικό εμπαιγμό
Συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς»
 Να θεσπιστεί ο δωρεάν και έγκαιρος Καθολικός Νεογνικός Ελεγχος Ακοής
 Αρχαιρεσίες σωματείων
 Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» στις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο
 Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας
 Από όλη τη Θεσσαλία θα διαδηλώσουν στη Λάρισα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ