Αύριο Πέμπτη το 1ο Φεστιβάλ της ΕΝΙΘ

Το πρώτο της Φεστιβάλ διοργανώνει η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο «Soul» (26ης Οκτωβρίου 104), μια πρωτοβουλία - ανάσα συλλογικότητας και αλληλεγγύης όπου θα συζητήσουν, θα προβληματιστούν αλλά και θα διασκεδάσουν.

Η ΕΝΙΘ επιδιώκει το Φεστιβάλ να αποτελέσει σημείο συνάντησης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων των νοσοκομειακών γιατρών της πόλης, συνολικά των υγειονομικών και του λαού. «Να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό για το τι σύστημα Υγείας έχουμε σήμερα ανάγκη, πώς συλλογικά θα το διεκδικήσουμε, αλλά και πώς η κατάσταση στη δημόσια Υγεία έχει άμεση σχέση με ζητήματα όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, τα ψυχικά και κοινωνικά αδιέξοδα της κοινωνίας κ.τ.λ.

Παράλληλα όμως θέλουμε να αναδειχθεί η αξία και ανάγκη της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως καθημερινότητα και μορφή εξέλιξης του εργαζόμενου υγειονομικού, και όχι ως πολυτέλεια, πλάι με την ομορφιά της κοινωνικής προσφοράς», σημειώνει στο κάλεσμά της.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει:

- Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Κουκουβάγιες» σε σενάριο Αντιγόνης Μπάρμπα και σκηνοθεσία Βασίλη Μπεκιάρη.

- Εκδήλωση με θέμα «Η υγεία εργαζομένων και ασθενών στο στόχαστρο: κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;» στην οποία θα μιλήσουν: Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόσιας Υγείας και Πολιτικών Υγείας, Ιατρική ΑΠΘ, Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του συλλόγου Επιθεωρητών Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, Γιάννης Παντουλάρης, Διευθυντής Ψυχιατρικής ΕΣΥ, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ.

- Συνέντευξη με Παλαιστίνια ειδικευόμενη γιατρό σε νοσοκομείο της Βηθλεέμ.

Και τέλος, γλέντι με την Βάσω Βασιλειάδου και την μπάντα της.

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Λίγες μέρες μετά, την Τρίτη 4 Νοέμβρη, στις 2 μ.μ., στο αμφιθέατρο Μεταξά (Δ' Κτίριο) του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», η ΕΝΙΘ προγραμματίζει την εκλογοαπολογιστική της Γενική Συνέλευση, όπου θα γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ, θα εκλεγεί η εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες και θα συζητηθεί η οργάνωση της 48ωρης απεργίας της ΟΕΝΓΕ στις 6 και 7 Νοέμβρη.