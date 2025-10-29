ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με αγωνιστικό σχεδιασμό απαντούν στον κυβερνητικό εμπαιγμό

Τη συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης και την άρνησή της να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους, καταγγέλλει το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, καλώντας τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, σήμερα Τετάρτη, στις 6 μ.μ., στο δημαρχείο της Αγίας Αννας, για να αποφασίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, η γραπτή απάντηση που έλαβαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος στα αιτήματα που είχαν τεθεί σε προηγούμενη συνάντηση, «όχι μόνο δεν δίνει καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες από υπηρεσία σε υπηρεσία», οπότε «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς τη δική μας πίεση και κινητοποίηση».

Επισημαίνει μάλιστα την προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά προβλήματα και τις διεκδικήσεις και τονίζει ότι βασικά αιτήματα όπως οι αυξήσεις στις αποδοχές, οι χιλιομετρικές αποζημιώσεις, η μετακίνηση των τριών συναδέλφων στο σωστό Δασαρχείο, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας παραμένουν όλα χωρίς λύση.

«Ο εμπαιγμός αυτός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η προκλητική στάση του υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης φάνηκε και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όπου όταν θέταμε το αίτημα για το επίδομα επικινδυνότητας, θεωρούσαν ότι η δουλειά μας δεν είναι επικίνδυνη», σημειώνει το Σωματείο, τονίζοντας ωστόσο ότι «στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, από τη φωτιά του 2021 μέχρι σήμερα, έχουμε θρηνήσει συναδέλφους του κλάδου την ώρα της δουλειάς».

Σημειώνει επίσης ότι οι βιοπαλαιστές ρετσινάδες και δασεργάτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για το πώς τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και τονίζει:

«Πολλά από αυτά τα αιτήματα τα έχουμε θέσει εδώ και χρόνια, τόσο στους σημερινούς όσο και στους προηγούμενους υπουργούς. Το μόνο που έκαναν όλοι τους ήταν να προσπαθούν να καλλιεργήσουν εφησυχασμό, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και παραμένουν άλυτα τα πιο βασικά ζητήματα που αφορούν τη δουλειά και τη ζωή μας.

Οσον αφορά διάφορους καλοθελητές που εμφανίζονται ως δήθεν εκπρόσωποι των ρητινοκαλλιεργητών, τους υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα που συλλογικά και μαζικά όλοι οι ρετσινάδες έχουμε αποφασίσει και εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις του Σωματείου μας, καμία σχέση δεν έχουν με τα διάφορα αιτήματα που αυτοί προωθούν και αφορούν δικές τους μικροσκοπιμότητες.

Αναρωτιόμαστε πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να περιμένουμε για να ενταχθούν όλοι οι συνάδελφοι στο πρόγραμμα, πόσο ακόμα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ουσιαστικές αυξήσεις που θα μας επιτρέπουν να βγάζουμε τον μήνα, και πόσα χρόνια ακόμα θα ανεχόμαστε συντάξεις πείνας των 400 ευρώ, μετά από μια ζωή σκληρής δουλειάς στα δάση».