Αρχαιρεσίες σωματείων

Με σύνθημα «Συμμετέχουμε στις εκλογές για δυνατό Σωματείο - Στήριγμα στον αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα», ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 1-9 Νοέμβρη.

Το Συνδικάτο απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους στα γραφεία, αποθήκες και logistics, τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες ψηφιοποίησης, πιστοποίησης, φύλαξης, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, διαφήμισης, κέντρα αισθητικής και ευεξίας να συμμετέχουν, να ψηφίσουν στις εκλογές, να ισχυροποιήσουν ακόμα πιο πολύ το Συνδικάτο, ώστε να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση μέσα στους χώρους δουλειάς, κόντρα στα σχέδια των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων.

Το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών: Από το Σάββατο 1η Νοέμβρη έως την Κυριακή 9 Νοέμβρη στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58 Αθήνα). Καθημερινές από τις 3 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. Σαββατοκύριακα από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Η Ενωση Λογιστών

Σε μαζική συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καλεί η Ενωση Λογιστών Ελεγκτών Αθήνα Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) το Σάββατο 1η Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή πείρας θα δώσουν ώθηση στη δράση του επόμενου διαστήματος και στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Σωματείου, κόντρα στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να επιβάλλουν κράτος, κυβέρνηση και εργοδότες, αξιοποιώντας και το νέο εκτρωματικό νομοθέτημα για την 13ωρη δουλειά και «ευελιξία».

Η ΕΛΕΠΑ, άλλωστε, ξεδίπλωσε πλούσια δράση όλο το προηγούμενο διάστημα, με κινητοποιήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για ανακούφιση από τον βαρύ φόρτο εργασίας λόγω των ψηφιακών εφαρμογών (my Data, ΕΡΓΑΝΗ), για να γίνονται οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις εντός εργάσιμου χρόνου, για προσλήψεις με κατοχυρωμένα δικαιώματα.

«Το σωματείο μας όλα αυτά τα χρόνια μπήκε μπροστά για κάθε ζήτημα, δεν έμεινε θεατής της επίθεσης που δεχτήκαμε στα δικαιώματά μας, από εργοδοσία και το πολιτικό προσωπικό της. Με προμετωπίδα την πάλη μας για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς μας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς μας μέσα στους εργασιακούς χώρους, διαμόρφωσε αιτήματα, οργάνωσε κινητοποιήσεις και απεργίες», τονίζεται στο κάλεσμα.

Παράλληλα η Ενωση καλεί σε επαγρύπνηση, καθώς η στροφή στην πολεμική οικονομία, που προωθούν ΕΕ, ΝΑΤΟ, κυβέρνηση για την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, «περνάει» πάνω από τους εργαζόμενους του κλάδου και θα σηματοδοτήσει νέο γύρο επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Από την άλλη, τα μονοπώλια του κλάδου το βλέπουν ως «ευκαιρία, όπως η Deloitte με το σχετικό επί πληρωμή σεμινάριο αλλά και η ΕΥ, που υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την DefencEduNet. Δηλαδή να θέσουμε τις γνώσεις και την επιστήμη μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στον σφαγιασμό λαών για τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών.

Μετατρέπουμε την αγανάκτησή μας σε οργανωμένη δράση, κόντρα στη λογική της μοιρολατρίας και του συμβιβασμού» τονίζει η ανακοίνωση.