ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ»
Συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς»

Συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς» οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» μαζί με σωματεία και φορείς το Σάββατο 1η Νοέμβρη, στις 9 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Καλεί όλους τους εργαζόμενους του νομού, τη νεολαία, τα σωματεία να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία, από την οποία επιδιώκουν να δρομολογήσουν μια σειρά δράσεις για τη στήριξη των εργατικών οικογενειών.

Συγκεκριμένα:

- Την πραγματοποίηση σειράς πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, όπως λαϊκά φροντιστήρια, για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι από το δυσβάσταχτο κόστος της ιδιωτικής Παιδείας.

- Τη δημιουργία στεκιού του Εργατικού Κέντρου στη Βέροια, που είναι απαραίτητο για να συνεδριάζουν τα σωματεία και να αναπτυχθούν πολιτιστικές πρωτοβουλίες, συνελεύσεις κ.λπ.

- Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους απολυμένους εργαζόμενους του «Βαρβαρέσου», οι οποίοι ενάμιση χρόνο μετά το κλείσιμο του εργοστασίου αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.

- Τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και διάθεσής τους όπου χρειαστεί.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
