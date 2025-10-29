Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μέτρα πρόληψης και προστασίας απαίτησαν η ΟΓΕ, ομάδες και Ενώσεις της

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
Με σύνθημα «Οι γυναίκες θέλουμε πρόληψη - θεραπεία, για τον καρκίνο του μαστού δωρεάν Υγεία», η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας πραγματοποίησε το Σάββατο 25 Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, μαχητική συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν πρόληψη - θεραπεία - αποκατάσταση για όλες τις γυναίκες», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι συγκεντρωμένες και με το κεντρικό τους πανό, απαιτώντας αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο εν έτει 2025, όμως τους το στερεί η εμπορευματοποίηση της Υγείας: Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού, πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που θα καλύπτουν τις ανάγκες για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, καθώς και συστηματική ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις πανελλαδικά, με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών.

Με συνθήματα όπως «Πρόληψη, γιατρούς, δωρεάν Υγεία, όχι στις ΜΚΟ και στην εμπορία», «Δώστε λεφτά για την Υγεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία» να κυριαρχούν στη συγκέντρωση, έδιναν το στίγμα των διεκδικήσεων των γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΡΟΥΣΙ
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ενημέρωναν με το υλικό της ΟΓΕ για τα αιτήματα του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος: «Εδώ και τώρα γενναία χρηματοδότηση της Υγείας, την ουσιαστική πρόληψη και θεραπεία» στην οποία τονίζεται πως αναγκαίο είναι ένα δημόσιο και δωρεάν δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με επίκεντρο το Κέντρο Υγείας, «που θα λειτουργεί με πυξίδα τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των ομίλων», αντηχούσε ξανά και ξανά στο κέντρο της Αθήνας.

«Είμαστε εκτεθειμένες»

Η ΟΓΕ ξεκαθαρίζει πως είναι αναγκαίο σήμερα ένα σύστημα Υγείας και ΠΦΥ που να παρέχει ουσιαστική και καθολική πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και για τον καρκίνο του μαστού, που είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει το 33% των γυναικείων καρκίνων.

Με βάση τα στοιχεία, η προληπτική πολιτική της κυβέρνησης είναι κενό γράμμα, καθώς το 60% των παραπεμπτικών που εκδόθηκαν μέσα σε έναν χρόνο για μαστογραφίες έμειναν ανεκτέλεστα, καθώς δεν υπάρχουν δωρεάν υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 16% των 323 μαστογράφων που υπάρχουν στη χώρα βρίσκονται σε δημόσιες δομές.

Η αιτία είναι η πολιτική της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί την Υγεία μετατρέποντάς την σε πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας, που την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις.

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
«Σήμερα, τον 21ο αιώνα, που υπάρχει όλη αυτή η πρόοδος, είμαστε αντιμέτωπες με πρόγραμμα που δεν είναι για όλες, με νοσοκομεία χωρίς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της νόσου, περιμένοντας έως και 2,5 μήνες για θεραπεία» τόνισε η πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα, που χαρακτήρισε ως «κάλπικη» την «ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που βαδίζουν στις ράγες της ΕΕ», ενώ καταλήγοντας έκανε σαφές ότι «συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά για όλα όσα έχουμε ανάγκη για την υγεία μας».

Κινητοποιήσεις από Συλλόγους σε άλλες περιοχές

Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου διοργάνωσε ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου, την Παρασκευή 24 Οκτώβρη για την Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Την κινητοποίηση στήριξαν οι Ομάδες Γυναικών της Κηφισιάς και των Μελισσίων, το σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Αμαρουσίου και ο Σύλλογος εργαζομένων 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Απαίτησαν πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την άμεση πρόσληψη μαστολόγου και ακτινολόγου, αφού εδώ και δύο χρόνια το Κέντρο Υγείας παραμένει χωρίς αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες.

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκαν οι τεράστιες ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η υποχρηματοδότηση και η εμπορευματοποίηση της Υγείας, που αναγκάζουν χιλιάδες γυναίκες να απευθύνονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξετάσεις που θα έπρεπε να είναι δωρεάν.

Χωρίς μαστογράφο το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησε έξω από το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου ο Σύλλογος Γυναικών Ωρωπού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Μαραθώνα, Σπύρος Ηλίας, εκπρόσωποι του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Ωρωπού κ.ά.

Η πρόεδρος του ΔΣ της Ομάδας Γυναικών Ωρωπού, Γωγώ Φακιρίδου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, που καλύπτει 12 δημοτικές ενότητες με πολλά χωριά και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

«Εδώ και χρόνια λειτουργεί με ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό, με τους υπεύθυνους να βρίσκονται σε συνεχή αγώνα για να καλύψουν τις εφημερίες του.

Τα τοπικά ιατρεία των οικισμών του, όσα λειτουργούν, κυρίως συνταγογραφούν εξετάσεις και φάρμακα, με το μεγαλύτερο τοπικό ιατρείο της Σκάλας Ωρωπού να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής του σε ωράριο δημόσιας υπηρεσίας (Δευτέρα - Παρασκευή), ως εκ του κανονισμού λειτουργίας του.

Αυτή τη στιγμή το ΚΥ Καπανδριτίου δεν έχει καρδιολόγο, πνευμονολόγο, δερματολόγο, ακτινολόγο, ειδικότητες ψυχικής υγείας, ψυχίατρο, ψυχολόγο. Δεν έχει μαστογράφο, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο μηχάνημα που θα εξυπηρετούσε τηλεϊατρικά τους ασθενείς, το οποίο δεν χρησιμοποιείται λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού», τόνισε.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η πολιτική που θεωρεί την Υγεία κόστος αφήνει απροστάτευτες χιλιάδες γυναίκες (25/10/2024)
Ευθύνη του κράτους η ουσιαστική πρόληψη, με ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων Υγείας (26/10/2023)
Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της μέρας για τον καρκίνο του μαστού (24/10/2023)
Κινητοποίηση για την Υγεία (10/12/2011)
Μεγαλύτερη η θνησιμότητα για τις φτωχές (23/1/2005)
Εβδομάδα κατά του καρκίνου (8/10/1997)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Πρωτοφανής πρόκληση από την αστυνομία σε βάρος του Συνδικάτου Οικοδόμων
Καταστρώνουν την κλιμάκωση των αγώνων και των διεκδικήσεων
Δεκάδες ξανά οι νοσηλευόμενοι σε ράντζα και φορεία
Εντατικά προετοιμάζουν τη 48ωρη απεργία στις 6 - 7 Νοέμβρη
Στη μάχη για να σωθούν σπίτια του λαού από τα «κοράκια»
 Νεκρός 23χρονος διανομέας στο μεροκάματο
 Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης με περισσότερα βάρη σε ασθενείς και προσωπικό
 Αύριο Πέμπτη το 1ο Φεστιβάλ της ΕΝΙΘ
 Πανελλαδική σύσκεψη φορέων και συλλόγων ΑμεΑ την Κυριακή 2/11
 Με αγωνιστικό σχεδιασμό απαντούν στον κυβερνητικό εμπαιγμό
Συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς»
 Να θεσπιστεί ο δωρεάν και έγκαιρος Καθολικός Νεογνικός Ελεγχος Ακοής
 Αρχαιρεσίες σωματείων
 Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» στις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο
 Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας
 Από όλη τη Θεσσαλία θα διαδηλώσουν στη Λάρισα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ