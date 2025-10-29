ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Μέτρα πρόληψης και προστασίας απαίτησαν η ΟΓΕ, ομάδες και Ενώσεις της

Με σύνθημα «Οι γυναίκες θέλουμε πρόληψη - θεραπεία, για τον καρκίνο του μαστού δωρεάν Υγεία», η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας πραγματοποίησε το Σάββατο 25 Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, μαχητική συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν πρόληψη - θεραπεία - αποκατάσταση για όλες τις γυναίκες», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι συγκεντρωμένες και με το κεντρικό τους πανό, απαιτώντας αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο εν έτει 2025, όμως τους το στερεί η εμπορευματοποίηση της Υγείας: Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού, πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που θα καλύπτουν τις ανάγκες για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, καθώς και συστηματική ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις πανελλαδικά, με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών.

Με συνθήματα όπως «Πρόληψη, γιατρούς, δωρεάν Υγεία, όχι στις ΜΚΟ και στην εμπορία», «Δώστε λεφτά για την Υγεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία» να κυριαρχούν στη συγκέντρωση, έδιναν το στίγμα των διεκδικήσεων των γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

«Είμαστε εκτεθειμένες»

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ενημέρωναν με το υλικό της ΟΓΕ για τα αιτήματα του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος: «Εδώ και τώρα γενναία χρηματοδότηση της Υγείας, την ουσιαστική πρόληψη και θεραπεία» στην οποία τονίζεται πως αναγκαίο είναι ένα δημόσιο και δωρεάν δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με επίκεντρο το Κέντρο Υγείας, «που θα λειτουργεί με πυξίδα τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των ομίλων», αντηχούσε ξανά και ξανά στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΟΓΕ ξεκαθαρίζει πως είναι αναγκαίο σήμερα ένα σύστημα Υγείας και ΠΦΥ που να παρέχει ουσιαστική και καθολική πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και για τον καρκίνο του μαστού, που είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει το 33% των γυναικείων καρκίνων.

Με βάση τα στοιχεία, η προληπτική πολιτική της κυβέρνησης είναι κενό γράμμα, καθώς το 60% των παραπεμπτικών που εκδόθηκαν μέσα σε έναν χρόνο για μαστογραφίες έμειναν ανεκτέλεστα, καθώς δεν υπάρχουν δωρεάν υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 16% των 323 μαστογράφων που υπάρχουν στη χώρα βρίσκονται σε δημόσιες δομές.

Η αιτία είναι η πολιτική της ΕΕ, που εμπορευματοποιεί την Υγεία μετατρέποντάς την σε πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας, που την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις.

Κινητοποιήσεις από Συλλόγους σε άλλες περιοχές

«Σήμερα, τον 21ο αιώνα, που υπάρχει όλη αυτή η πρόοδος, είμαστε αντιμέτωπες με πρόγραμμα που δεν είναι για όλες, με νοσοκομεία χωρίς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της νόσου, περιμένοντας έως και 2,5 μήνες για θεραπεία» τόνισε ηπου χαρακτήρισε ως «κάλπικη» την «ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που βαδίζουν στις ράγες της ΕΕ», ενώ καταλήγοντας έκανε σαφές ότι «συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά για όλα όσα έχουμε ανάγκη για την υγεία μας».

Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου διοργάνωσε ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου, την Παρασκευή 24 Οκτώβρη για την Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Την κινητοποίηση στήριξαν οι Ομάδες Γυναικών της Κηφισιάς και των Μελισσίων, το σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Αμαρουσίου και ο Σύλλογος εργαζομένων 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Απαίτησαν πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την άμεση πρόσληψη μαστολόγου και ακτινολόγου, αφού εδώ και δύο χρόνια το Κέντρο Υγείας παραμένει χωρίς αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες.

Χωρίς μαστογράφο το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκαν οι τεράστιες ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η υποχρηματοδότηση και η εμπορευματοποίηση της Υγείας, που αναγκάζουν χιλιάδες γυναίκες να απευθύνονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξετάσεις που θα έπρεπε να είναι δωρεάν.

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησε έξω από το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου ο Σύλλογος Γυναικών Ωρωπού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Μαραθώνα, Σπύρος Ηλίας, εκπρόσωποι του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Ωρωπού κ.ά.

Η πρόεδρος του ΔΣ της Ομάδας Γυναικών Ωρωπού, Γωγώ Φακιρίδου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, που καλύπτει 12 δημοτικές ενότητες με πολλά χωριά και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

«Εδώ και χρόνια λειτουργεί με ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό, με τους υπεύθυνους να βρίσκονται σε συνεχή αγώνα για να καλύψουν τις εφημερίες του.

Τα τοπικά ιατρεία των οικισμών του, όσα λειτουργούν, κυρίως συνταγογραφούν εξετάσεις και φάρμακα, με το μεγαλύτερο τοπικό ιατρείο της Σκάλας Ωρωπού να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής του σε ωράριο δημόσιας υπηρεσίας (Δευτέρα - Παρασκευή), ως εκ του κανονισμού λειτουργίας του.

Αυτή τη στιγμή το ΚΥ Καπανδριτίου δεν έχει καρδιολόγο, πνευμονολόγο, δερματολόγο, ακτινολόγο, ειδικότητες ψυχικής υγείας, ψυχίατρο, ψυχολόγο. Δεν έχει μαστογράφο, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο μηχάνημα που θα εξυπηρετούσε τηλεϊατρικά τους ασθενείς, το οποίο δεν χρησιμοποιείται λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού», τόνισε.